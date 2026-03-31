Mês de abril vai ser decisivo para Diogo, Eva e Ariana. Astróloga lança previsões

Concorrente do "Secret Story 10" arranca suspiros nas redes sociais. Conheça o lado mais sensual de Ariana

O mês de abril promete agitar a vida amorosa de Diogo, Eva e Ariana.

O "Secret Story 10" tem mantido os telespectadores colados aos ecrãs. Entre todos os acontecimentos, um triângulo amoroso que envolve Diogo, Ariana e Eva tem gerado grande atenção, dividindo opiniões e criando especulações entre os concorrentes e o público. Nos últimos dias, a tensão entre os três tornou-se um dos principais temas de conversa, com Diogo dividido entre os sentimentos por Ariana e os laços ainda existentes com a ex-namorada Eva.

Com a chegada de abril, a astróloga Joana Dias revelou, no "Dois às 10", previsões que parecem refletir a realidade dentro da casa.

Para o signo de Balança, associado a Eva, este será um mês marcado por decisões no campo amoroso. Segundo a astróloga, ao longo de abril, os nativos de Balança terão clareza sobre a dinâmica de suas relações, enxergando a realidade como ela realmente é e não como gostariam que fosse. Ou seja, perceberão que os sentimentos da outra pessoa podem não corresponder aos seus da mesma forma.

Para Escorpião, associado a Ariana, abril trará transformações nos relacionamentos. Será um período de intensificação da intimidade e de desejo de construir projetos a dois, mas também podem surgir padrões de possessividade e vínculos mais obsessivos, principalmente no início de novos relacionamentos.

Já para Sagitário, associado a Diogo, será um mês de conflito entre liberdade e compromisso. Os nativos perceberão a tensão entre o desejo de independência e a necessidade de vínculos afetivos, podendo surgir sentimentos de possessividade. Joana Dias ressaltou que será essencial buscar equilíbrio e negociação para evitar desgastes emocionais.

Abril promete assim ser um mês decisivo para estes três concorrentes, com o amor a ocupar o centro do palco. A astrologia sugere que mudanças estão a caminho, o que poderá alterar para sempre a dinâmica dentro da casa.

O público continua atento e só o tempo dirá como este triângulo amoroso se irá desenrolar.

Confira, abaixo, o vídeo com as previsões.