Ariana nem imagina o que acabou de conquistar fora da casa

  • Joana Lopes
  • 1 abr, 16:00

Embora ainda permaneça na casa, Ariana já acumula conquistas fora do programa, consolidando seu destaque entre o público.

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A página de Instagram de Ariana tem acompanhado atentamente a participação da concorrente na casa de "Secret Story 10".

A interação com os fãs do reality show da TVI tem impulsionado o crescimento desta página, que já conta com 12 mil seguidores, como foi destacado na publicação mais recente.

"12.000 vezes obrigada. Crescemos juntos, dia após dia, e cada um de vocês faz parte desta caminhada incrível. Nada disto seria possível sem o vosso apoio, carinho e sem a vossa energia desse lado. Seguimos juntos… isto ainda agora começou", lê-se na publicação.

Espreite, abaixo, a publicação.

Explore, agora, algumas das melhores fotografias de Ariana na galeria que preparámos para si.

Temas: Ariana Secret Story 10
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