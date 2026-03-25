Há 5 anos, Ariana era bem diferente: espreite as fotos

  • Dois às 10
  • Há 3h e 12min

Aos 24 anos, Ariana, natural de Baião, está a dar que falar como concorrente do "Secret Story 10" — mas não é só dentro da casa que chama a atenção.

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Aos 24 anos, Ariana, natural de Baião, é uma das concorrentes que mais tem dado que falar nesta edição do "Secret Story 10". Formada em Hotelaria, já desempenhou várias funções ao longo do seu percurso profissional, desde empregada de mesa a cozinheira, passando ainda por assistente de bordo.

Descrita como engraçada, expressiva e dona de uma energia contagiante, Ariana destaca-se também pela sua frontalidade. Vive com os pais e o irmão e, quando entrou no reality show, assumiu-se solteira, explicando que ainda não encontrou alguém por quem se sinta verdadeiramente pronta a entregar-se a 100%. No passado, praticou futebol e garante que o seu lema é simples: aproveitar cada dia ao máximo — algo que promete levar também para dentro da casa.

Fora do reality show, é através das redes sociais que os fãs conseguem conhecer melhor o seu percurso. No Instagram, é possível encontrar várias fotografias dos últimos anos, onde se nota uma transformação evidente. Há cerca de cinco anos, Ariana apresentava um visual bastante diferente, usando óculos e com um estilo mais discreto. Hoje, surge com uma imagem mais confiante e marcada, que não passa despercebida.

Nas últimas semanas, no entanto, o nome da concorrente tem estado no centro da polémica. Especialmente nos últimos dias, Ariana tem sido uma das protagonistas de um triângulo amoroso com Diogo e Eva, uma situação que tem gerado tensão e muitos comentários dentro e fora da casa. Esta história continua a dar que falar e promete ainda muitos desenvolvimentos na casa mais vigiada do país.

Veja ,na galeria acima, algumas das imagens das redes sociais da concorrente e fique a conhecer melhor como mudou ao longo dos últimos anos.

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Temas: Ariana Secret Story 10
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