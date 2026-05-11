Após ser expulsa do Desafio Final, Ariana conta o que sabe sobre Diogo e Eva

«Às vezes, perco um pouco a esperança»: ex-concorrente do Secret Story emociona com desabafo

Ariana esteve no Dois às 10 após a expulsão de Secret Story - Desafio Final e falou sobre a relação com Diogo.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Ariana assumiu que os dois continuam próximos cá fora, mas esclareceu que ainda não existe um namoro oficial. “Depois de eu sair dali acho que é melhor, ainda não tínhamos estado muito tempo juntos cá fora. Agora é que vamos viver a vida”, começou por explicar.

A ex-concorrente falou ainda das limitações que existiam dentro da casa e das conversas que ficaram por ter. “Lá dentro não podíamos dizer tudo o que queríamos”, confessou. Já sobre a polémica ligação entre Diogo e Eva, Ariana desvalorizou o tema. “Que eu saiba nunca mais falaram, também não há muito a falar, eu acho”, afirmou.

Recorde-se que Ariana entrou no “Desafio Final” pouco tempo depois de sair do “Secret Story 10”, o que acabou por limitar o tempo que os dois tiveram juntos longe das câmaras.

Questionada diretamente por Cláudio Ramos sobre os sentimentos que tem por Diogo, Ariana não hesitou. “Estás apaixonada?”, perguntou o apresentador. “Sim”, respondeu.

Cláudio quis ainda perceber se sente a mesma entrega do outro lado. E Ariana garantiu que sim. “Ele é uma pessoa que é mais de falar comigo pessoalmente do que expor para toda a gente”, explicou.