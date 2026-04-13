Após ser expulsa do Secret Story, Ariana é surpreendida com revelação de Cristina Ferreira: «Foi?»

Depois da expulsão, Ariana acabou por confirmar que estava à espera de abandonar a casa, tendo em conta o leque de nomeados, que incluía nomes fortes como Ana, Jéssica e Liliana.

À chegada ao estúdio, Cristina Ferreira quis perceber se Ariana já antecipava este desfecho e quem considerava mais forte no jogo. Sem hesitar, a ex-concorrente apontou Jéssica e Ana como as principais favoritas.

No entanto, o momento ganhou outro destaque quando Cristina revelou quem tinha sido a primeira concorrente salva da noite: Liliana. Surpreendida, Ariana reagiu de imediato: “Foi? Parabéns”, disse, mostrando desportivismo perante o resultado.

Um momento simples, mas que confirma que, dentro da casa, as leituras do jogo nem sempre correspondem à realidade cá fora.