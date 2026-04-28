Ariana está dentro do Secret Story e nem imagina o que aconteceu cá fora. Equipa já emitiu comunicado

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Ariana sofreu um contratempo fora do Secret Story - Desafio Final.

A entrada de Ariana Miranda no Secret Story - Desafio Final, este domingo, 26 de abril, marcou o início de uma nova aventura dentro da casa mais vigiada do país. Mas enquanto a concorrente se adapta ao jogo… há algo inesperado a acontecer cá fora — e Ariana nem imagina.

No dia seguinte à sua entrada, a conta oficial de Instagram da participante foi desativada, deixando fãs e seguidores surpreendidos. A situação foi rapidamente abordada pela equipa da concorrente, que recorreu a uma página alternativa para esclarecer o sucedido.

“Olá a todos. Em relação à conta oficial da Ariana, estamos a tratar de a recuperar”, pode ler-se na mensagem partilhada.
“Entretanto, vamos colocando aqui as coisas. Muitos beijinhos”, acrescentaram ainda, tentando tranquilizar quem acompanha o percurso da jovem.

Por coincidência — ou talvez não — também a conta de Instagram de Eva Pais desapareceu nas últimas horas. Recorde-se que a vencedora contava com cerca de 250 mil seguidores na rede social.

Duas contas desaparecidas no mesmo período de tempo levantam questões e alimentam especulações entre os fãs do formato. Problema técnico? Ataque? Ou apenas uma coincidência?

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Enquanto isso, Ariana segue dentro da casa, completamente alheia ao que se passa no exterior. E quando sair… pode ter mais do que um jogo para pôr em dia.

Temas: Ariana Secret Story Dois às 10
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