Com Diogo dentro do Secret Story, Ariana mostra-se triste com a mãe do concorrente: «Não estava à espera»

A relação entre Ariana Miranda e Diogo Maia continua a dar que falar… e, desta vez, com direito a resposta.

Durante a gala do “Secret Story”, a mãe do concorrente, Cláudia, mostrou-se cética quanto aos sentimentos do filho. Em conversa com Cristina Ferreira foi direta: “Acho que o que ele está a sentir pela Ariana lá dentro não é amor”. A progenitora foi ainda mais longe e antecipou o futuro fora da casa: “Cada um vai à sua vida”, incluindo também Eva Pais neste cenário.

Menos de 24 horas depois da expulsão, Ariana não ficou indiferente e reagiu no “Última Hora”, conduzido por Nuno Eiró. “Fiquei triste quando ouvi as palavras dela. Realmente, não estava à espera que ela fosse dizer isso. Mas ela, se calhar, conhece melhor o filho dela do que eu”, confessou.

Confrontada ainda com a possibilidade de tudo não passar de jogo, a jovem mostrou-se firme: “Prefiro acreditar que não, porque, se for, é um jogo muito feio e muito baixo. Acho que pessoas que fazem isso são pessoas sem escrúpulos”.

Declarações que prometem continuar a alimentar a polémica em torno deste triângulo, mesmo já fora da casa mais vigiada do país