Pouca gente sabe disto: há um sítio em Portugal que parece as Maldivas e chega-se lá por menos de 2 euros

Se está à procura de um destino de férias diferente e inesquecível para este verão, Armona destaca-se como uma das nossas escolhas preferidas no Algarve. Inserida na Ria Formosa, esta ilha é um verdadeiro refúgio de tranquilidade, onde não existem carros e cada detalhe convida ao descanso e ao contacto com a natureza.

Mesmo estando hospedado noutra zona do Algarve, compensa fazer a deslocação até Olhão, ponto de partida dos barcos para a ilha. A travessia é curta — entre 15 a 20 minutos num ferry regular — e custa menos de dois euros. Para quem procura maior flexibilidade, há também barcos-táxi, que permitem chegar a qualquer hora e em qualquer ponto da ilha.

Ao chegar, entra-se num cenário quase cinematográfico. Ruas de areia, casas brancas e buganvílias coloridas criam uma atmosfera singular, sem o ruído nem o movimento dos automóveis. Um passeio a pé pela rua principal é a melhor forma de explorar a ilha, embora seja aconselhável evitar as horas de maior calor para aproveitar a experiência ao máximo.

No final do percurso, a recompensa não desilude: mar cristalino, bancos de areia branca, água sempre morna e dunas protegidas que se estendem até onde a vista alcança. A praia encontra-se bem equipada, com palhotas, casas de banho e cafés, mas quem procura maior silêncio e privacidade pode explorar as zonas mais extremas da ilha.

Armona dispõe ainda de alguns restaurantes encantadores para jantar, sendo necessário regressar a Olhão de barco-táxi caso se pretenda voltar depois do pôr do sol. Para quem procura unir beleza natural, tranquilidade e boas experiências, esta ilha mantém-se como um destino de férias imperdível no Algarve.