Surfista desaparecido em Aljezur: amigo revê últimas imagens e fica impressionado com detalhe: «Só vi isso depois»

  • Dois às 10
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José Maria Pyrrait continua a recordar os últimos momentos que viveu ao lado de Arran Strong, o surfista britânico que desapareceu no mar durante uma etapa da travessia em stand up paddle pela costa portuguesa.

Ao recordar as imagens captadas pouco antes do desaparecimento, José confessou que há um registo que decidiu não mostrar publicamente e que só viu posteriormente. O conteúdo deixou-o particularmente impressionado. «Há umas imagens do Arran que eu não quis expor e só vi depois, que quase parecia que estava a adivinhar», revelou.

José explicou que Arran era habitualmente uma pessoa cheia de energia e atividade, mas que, naquele momento, algo lhe pareceu diferente. «Ele estava sempre cheio de atividade, e quando o meu sócio faz as imagens e perguntou se estava pronto, ele foi só: "Ya, claro, tem de ser". Mas não era ele que ali estava. Eu só vi isso depois», contou.

O último registo de imagens foi feito por volta das 11h10 da manhã. Apenas oito minutos depois, às 11h18, José ligou para terra a pedir socorro. Foi precisamente nesse intervalo que percebeu que já não conseguia ver Arran.

José estava alguns metros à frente durante a travessia e, quando olhou para trás, deixou de encontrar o jovem. No mar, estava apenas a prancha de Arran. «Olhei para trás e não vi o Arran», recordou José, que procurou imediatamente pelo surfista e mergulhou várias vezes na esperança de o encontrar.

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Desde então, o corpo de Arran Strong nunca foi encontrado. Para José, ficam as imagens, as memórias e aqueles últimos minutos que hoje recorda com uma intensidade ainda maior.

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Temas: Arran Strong José Maria Pyrrait Dois às 10 Surf Aljezur
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