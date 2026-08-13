Família de surfista desaparecido em Aljezur emite comunicado: «Os nossos corações estão partidos»

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A família de Arran Strong, o surfista de 27 anos que desapareceu no mar ao largo de Aljezur, voltou a pronunciar-se publicamente para pedir respeito pela memória do jovem e pela privacidade dos familiares.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a família começa por agradecer o apoio recebido desde o desaparecimento. «Os nossos corações estão partidos. Lemos as vossas mensagens e sentimos o amor que esta comunidade tem pelo Arran», pode ler-se. «O Arran viveu para o mar e para as pessoas com quem o partilhou, e saber o quanto foi amado traz-nos algum conforto», acrescentam.

A família deixa depois um pedido dirigido a todos aqueles que têm acompanhado o caso: «Ninguém está autorizado a falar publicamente em nome da família, nem a partilhar vídeos, imagens ou informação sobre as circunstâncias da sua partida ou sobre o seu estado de saúde.»

É também pedido que sejam removidos conteúdos publicados sem autorização e que termine a especulação em torno do que aconteceu. «Pedimos que qualquer conteúdo publicado sem o nosso consentimento seja removido, e que a especulação sobre o Arran e sobre o que aconteceu termine aqui», afirmam.

A família recorda ainda que Arran «já não pode garantir o respeito pela sua imagem, por quem foi e por quem continuará a ser para muitos de nós que o conhecemos bem e o amamos».

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«Lembrem-se dele como viveu»

No final da mensagem, os familiares pedem que qualquer informação futura seja divulgada apenas por eles, quando estiverem preparados para o fazer. «Qualquer informação que a família deseje partilhar será feita diretamente por nós, quando estivermos prontos», esclarecem.

E deixam uma última mensagem sobre a forma como gostariam que Arran fosse recordado: «Até lá, por favor, lembrem-se dele como viveu: na água, a sorrir.»

Entretanto, o amigo que acompanhava Arran no dia do desaparecimento também veio a público pedir perdão à família. Na sua retratação, reconheceu que falou sobre o sucedido e que algumas das suas opiniões acabaram por gerar especulação. «Errei, e o meu erro trouxe dor e constrangimento para outras pessoas», admitiu.

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