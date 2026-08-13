Amigo do surfista desaparecido em Aljezur vem a público pedir perdão: «Não o devia ter feito»

José Maria Pyrrait, que acompanhava Arran Strong no dia em que o surfista desapareceu no mar, recorreu às redes sociais para fazer uma retratação e pedir desculpa à família do jovem.

O pedido surge depois de José ter terminado, a 10 de agosto, a travessia da costa portuguesa em stand up paddle, que durou 40 dias. Na publicação, explicou que o desaparecimento de Arran, ao largo da Arrifana, gerou «uma onda de interesse enorme», não só pela popularidade do surfista, mas também por aquilo que descreveu como uma «curiosidade um pouco mórbida».

José admitiu ter falado publicamente sobre o sucedido e reconheceu que acabou por emitir opiniões sobre as circunstâncias do desaparecimento. «Falei com todos os que me procuraram e tentei ser objetivo e sincero nas minhas palavras, cometi o erro de emitir opiniões sobre o que aconteceu, opiniões que geraram especulação», escreveu.

O amigo de Arran explicou ainda que falar sobre o caso acabou por ser, de certa forma, uma maneira de lidar com a própria dor. No entanto, reconhece agora que deveria ter mantido esse sofrimento num círculo mais próximo. «Falei porque de certa forma, falar sobre o que aconteceu, me aliviava a dor. Não o devia ter feito!!! Deveria guardar essa dor dentro dos ciclos mais próximos, onde a especulação e opiniões vazias de conhecimento não têm lugar», afirmou.

José assumiu a responsabilidade pelo que considera ter sido um erro e pediu desculpa às pessoas que possam ter sido afetadas pelas suas declarações. «Errei, e o meu erro trouxe dor e constrangimento para outras pessoas, por isso, lhes peço perdão», declarou, acrescentando: «Sei que esta retratação, infelizmente não apaga nada, a internet não perdoa deslizes, mas acho que a família do Arran merece este pedido de perdão.»

O pedido de desculpa surge acompanhado de uma mensagem da família de Arran Strong, que voltou a pedir respeito pela privacidade e pela memória do surfista. «Ninguém está autorizado a falar publicamente em nome da família, nem a partilhar vídeos, imagens ou informação sobre as circunstâncias da sua partida ou sobre o seu estado de saúde», pode ler-se.

A família pediu ainda que qualquer conteúdo publicado sem autorização fosse removido e que terminasse a especulação em torno do desaparecimento. «Ele já não pode garantir o respeito pela sua imagem, por quem foi e por quem continuará a ser para muitos de nós que o conhecemos bem e o amamos», escreveram.

No final, deixaram um pedido para que Arran seja recordado pela forma como viveu: «na água, a sorrir».

José terminou a publicação com uma mensagem dirigida à família: «Um abraço apertado com muito amor e respeito para ti @shane.fitch.77 e toda a família do Arran

Recorde a entrevista que José Pyrrait deu ao Dois às 10: