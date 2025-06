Foi às compras e deixou o marido e a filha no carro. Quando voltou, um deles tinha morrido

Aos 29 anos, Paula perdeu o marido, Carlos, subitamente dentro do carro onde estava com a filha de apenas um ano, enquanto ela foi às compras.

No programa «Dois às 10», Paula emocionou o país ao partilhar uma história marcada pela dor, pelo amor… e pela perda. Uma dor que não se explica, só se sente. Uma perda que mudou tudo num instante.

Paula tinha saído apenas para fazer umas compras rápidas. Deixou o marido, Carlos, e a filha de um ano no carro. Quando regressou, o cenário que encontrou destruiu-lhe o mundo: Carlos tinha morrido, subitamente, diante da filha.

Esse momento marcou uma rutura definitiva na vida de Paula. «A minha vontade era ficar no caixão com ele», confessou, sem filtros. E desde esse dia, vive com uma dor que descreve como insuportável, como se quisesse “arrancar a pele para deixar de sentir”.

Hoje, Paula fala abertamente sobre a dor e a luta interior que a acompanham. É um testemunho cru, comovente, mas também profundamente corajoso.