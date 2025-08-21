Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

  • Fábio Belo
  • Há 1h e 30min
Arroz de atum no forno
Arroz de atum no forno

Não sabe o que fazer para o jantar? Descubra esta solução prática para noites corridas!

Não sabe o que fazer para o jantar? Ou tem sobras de frango que não quer deitar fora? Temos a solução perfeita! Neste vídeo, mostramos uma receita prática e deliciosa de arroz de atum que resolve facilmente os jantares mais apressados.

Esta receita é ideal para aqueles dias em que não sabe bem o que cozinhar, mas também é perfeita para aproveitar sobras de frango, evitando o desperdício e transformando ingredientes simples numa refeição cheia de sabor.

Rápida, fácil e saborosa, esta receita vai tornar-se uma das suas favoritas para noites corridas ou para aproveitar ingredientes que já tem em casa. Não perca o vídeo abaixo e aprenda a preparar este prato que junta praticidade, sabor e sustentabilidade numa só receita!

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas criadas por mim, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram

Temas: Arroz de atum Sobras de frango

