Transforme sobras de arroz nesta receita deliciosa: nós experimentámos

Se tem sobras de arroz, esta receita de arroz de cogumelos é perfeita.
Arroz de cogumelos
Ingredientes:
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Azeite
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1 cebola picada
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1 chouriço cortado em cubos
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200 g de cogumelos frescos, cortados em quartos
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200 g de arroz selvagem
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700 ml de água
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Sal
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1 c. de sopa de manteiga
Preparação:
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Numa frigideira, coloque um fio de azeite, a cebola, o chouriço e os cogumelos. Deixe refogar bem até os sabores se combinarem.
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Acrescente o arroz e a água, tempere com sal e deixe cozinhar até que o arroz esteja macio.
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Quando o arroz estiver cozido, adicione a manteiga e misture bem para envolver todos os ingredientes.
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