Transforme sobras de arroz nesta receita deliciosa: nós experimentámos

  • Fábio Belo
  • Hoje às 16:00
Arroz de Cogumelos
Arroz de Cogumelos

Se tem sobras de arroz, esta receita de arroz de cogumelos é perfeita.

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Arroz de cogumelos

Ingredientes:

  • Azeite

  • 1 cebola picada

  • 1 chouriço cortado em cubos

  • 200 g de cogumelos frescos, cortados em quartos

  • 200 g de arroz selvagem

  • 700 ml de água

  • Sal

  • 1 c. de sopa de manteiga

Preparação:

  1. Numa frigideira, coloque um fio de azeite, a cebola, o chouriço e os cogumelos. Deixe refogar bem até os sabores se combinarem.

  2. Acrescente o arroz e a água, tempere com sal e deixe cozinhar até que o arroz esteja macio.

  3. Quando o arroz estiver cozido, adicione a manteiga e misture bem para envolver todos os ingredientes.

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Temas: Arroz de Cogumelos
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