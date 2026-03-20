Transforme sobras de arroz nesta receita deliciosa: nós experimentámos

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Arroz de cogumelos

Ingredientes:

Preparação:

Numa frigideira, coloque um fio de azeite, a cebola, o chouriço e os cogumelos. Deixe refogar bem até os sabores se combinarem.

Acrescente o arroz e a água, tempere com sal e deixe cozinhar até que o arroz esteja macio.