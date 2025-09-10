Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

Transforme uma noite sem ideias numa refeição deliciosa com este arroz de cogumelos.
Este arroz de cogumelos transforma qualquer refeição numa experiência deliciosa.
Ingredientes;
-
3 dentes de alho picados;
-
150g de cubos de bacon;
-
200g de cogumelos frescos laminados;
-
Tomilho picado;
-
Sal;
-
150g de arroz basmati;
-
600ml de água.
Preparação:
- Num tacho, junte o alho, o bacon e os cogumelos. Tempere com tomilho e sal. Leve ao lume e deixe cozinhar em fogo médio durante 10 minutos.
- Em seguida, adicione o arroz e a água. Cozinhe em fogo baixo até que o arroz esteja pronto.
