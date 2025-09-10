Sem inspiração para o jantar? Prepare este arroz de cogumelos

  • Fábio Belo
  • Há 2h e 57min
Arroz de cogumelos
Arroz de cogumelos

Transforme uma noite sem ideias numa refeição deliciosa com este arroz de cogumelos.

Este arroz de cogumelos transforma qualquer refeição numa experiência deliciosa.

Ingredientes;

  • 3 dentes de alho picados;

  • 150g de cubos de bacon;

  • 200g de cogumelos frescos laminados;

  • Tomilho picado;

  • Sal;

  • 150g de arroz basmati;

  • 600ml de água.

Preparação:

  1. Num tacho, junte o alho, o bacon e os cogumelos. Tempere com tomilho e sal. Leve ao lume e deixe cozinhar em fogo médio durante 10 minutos.
  2. Em seguida, adicione o arroz e a água. Cozinhe em fogo baixo até que o arroz esteja pronto.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram

Temas: Arroz de cogumelos Fábio Belo

