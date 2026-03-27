Feito num instante: a receita de arroz de feijão que até os iniciantes conseguem preparar

  • Fábio Belo
  • Há 3h e 1min
Arroz de feijão
Arroz de feijão

Prepare-se para saborear um clássico português em minutos.

Arroz de feijão

Ingredientes:

  • Azeite
  • 1 cebola
  • 1 folha de louro
  • 125ml polpa de tomate
  • 200gr arroz
  • 2 chávenas de água
  • Sal
  • 250gr feijão manteiga

Preparação:

  1. Num tacho, coloque um fio de azeite, a cebola picada e a folha de louro. Deixe refogar.
  2. Adicione a polpa de tomate e o arroz, deixando refogar por mais alguns minutos.
  3. Junte a água e tempere com sal. Cozinhe o arroz em fogo médio/baixo até quase estar pronto.
  4. Quando o arroz estiver quase cozido, incorpore o feijão.

