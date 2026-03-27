Feito num instante: a receita de arroz de feijão que até os iniciantes conseguem preparar

Prepare-se para saborear um clássico português em minutos.
Arroz de feijão
Ingredientes:
- Azeite
- 1 cebola
- 1 folha de louro
- 125ml polpa de tomate
- 200gr arroz
- 2 chávenas de água
- Sal
- 250gr feijão manteiga
Preparação:
- Num tacho, coloque um fio de azeite, a cebola picada e a folha de louro. Deixe refogar.
- Adicione a polpa de tomate e o arroz, deixando refogar por mais alguns minutos.
- Junte a água e tempere com sal. Cozinhe o arroz em fogo médio/baixo até quase estar pronto.
- Quando o arroz estiver quase cozido, incorpore o feijão.
