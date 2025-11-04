Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Arroz de frango
Arroz de frango

Ideal para dias apressados ou para quem detesta lavar loiça, este arroz de frango no forno prepara-se só com um pirex.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Se procura uma receita prática, saborosa e que quase não suja loiça, o criador de conteúdos e cozinheiro Thiago Sodre partilhou no seu Instagram uma sugestão irresistível: arroz de frango no forno preparado num único recipiente.

Trata-se de uma receita simples e ideal para 3 a 4 pessoas, que dispensa o uso de várias panelas — basta um pirex e alguns ingredientes básicos.

Ingredientes

  • 200 g de arroz

  • 400 g de frango em cubos

  • 200 g de legumes variados

  • 100 g de iogurte (grego ou natural)

  • 400 ml de água ou caldo à escolha

  • Sal, pimenta-do-reino e temperos a gosto 

Preparação

  1. Coloque todos os ingredientes num pirex ou travessa própria para forno.

  2. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 30 a 40 minutos, até que o arroz e o frango fiquem cozinhados.

Temas: Arroz de frango

RELACIONADOS

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

Receitas

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

27 out, 17:00

Experimente este bolo saudável para servir com chá

27 out, 14:30
MAIS

Mais Vistos

Um abraço especial. Viúva de Diogo Jota vive momento comovente em público

Ontem às 08:40

Cristina Ferreira sobre discussão entre Pedro Jorge e Marisa: «Aquela frase deixa qualquer um de rastos»

Hoje às 10:06

Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»

Hoje às 12:16

Cristina Ferreira reage a mudança na vida de João Ricardo que envolve Joana Diniz: «Foi a Joaninha que te mudou»

Hoje às 09:58

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Fora do Estúdio

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Hoje às 16:50

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Hoje às 15:19

Menos de um mês depois de sair da televisão, Dina Aguiar já tem novo trabalho: «Onde fui sempre feliz»

Hoje às 14:47

Ex-jornalista mata a mãe à facada no Halloween

Hoje às 14:30

Fotos

Beber café depois do almoço pode ser altamente perigoso. E o alerta vem de um cardiologista

Hoje às 17:00

«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Hoje às 16:50

Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Hoje às 16:34

Em dias de chuva, seque a roupa em apenas 5 minutos. E não vai precisar de máquina de secar

Hoje às 16:30