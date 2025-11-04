Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Ideal para dias apressados ou para quem detesta lavar loiça, este arroz de frango no forno prepara-se só com um pirex.
Se procura uma receita prática, saborosa e que quase não suja loiça, o criador de conteúdos e cozinheiro Thiago Sodre partilhou no seu Instagram uma sugestão irresistível: arroz de frango no forno preparado num único recipiente.
Trata-se de uma receita simples e ideal para 3 a 4 pessoas, que dispensa o uso de várias panelas — basta um pirex e alguns ingredientes básicos.
Ingredientes
-
200 g de arroz
-
400 g de frango em cubos
-
200 g de legumes variados
-
100 g de iogurte (grego ou natural)
-
400 ml de água ou caldo à escolha
-
Sal, pimenta-do-reino e temperos a gosto
Preparação
-
Coloque todos os ingredientes num pirex ou travessa própria para forno.
-
Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 30 a 40 minutos, até que o arroz e o frango fiquem cozinhados.