Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Ideal para dias apressados ou para quem detesta lavar loiça, este arroz de frango no forno prepara-se só com um pirex.

Se procura uma receita prática, saborosa e que quase não suja loiça, o criador de conteúdos e cozinheiro Thiago Sodre partilhou no seu Instagram uma sugestão irresistível: arroz de frango no forno preparado num único recipiente.

Trata-se de uma receita simples e ideal para 3 a 4 pessoas, que dispensa o uso de várias panelas — basta um pirex e alguns ingredientes básicos.

Ingredientes

200 g de arroz

400 g de frango em cubos

200 g de legumes variados

100 g de iogurte (grego ou natural)

400 ml de água ou caldo à escolha

Sal, pimenta-do-reino e temperos a gosto

Preparação