Este erro parece insignificante, mas arruína o arroz de pato

Um pequeno detalhe faz toda a diferença no arroz de pato. Corrigimo-lo e o prato passou de comum a extraordinário.

O arroz de pato tradicional português é um verdadeiro clássico da nossa cozinha de conforto. No entanto, quem se aventura a cozinhar este prato deve ter atenção a um erro frequente que pode transformar uma refeição deliciosa numa experiência pesada ou enjoativa: o uso excessivo de gordura e caldo.

A gordura do pato é, sem dúvida, muito saborosa e deve ser utilizada, mas em excesso torna o arroz oleoso e pesado. O mesmo se aplica ao caldo: se for colocado em demasia, o arroz fica demasiado húmido, quase a cozinhar demasiado, perdendo a textura solta que se pretende.

O nosso método favorito para preparar arroz de pato é o de Francelina Leiria, cozinheira com 30 anos de experiência, mais conhecida por Lina. Especialista em cozinha tradicional portuguesa, Lina é atualmente responsável pelo canal de cozinha Cozinhamor, que conta com mais de 120 mil subscritores no YouTube.

Para que esta receita saia perfeita, vamos precisar dos seguintes ingredientes:

1 pato (2,3 kg)

1 limão

2 laranjas

Pimentão doce (a gosto)

Pimenta (a gosto)

4 dentes de alho

1 folha de louro

Azeite (q.b.)

Sal (a gosto)

3 tomates maduros

Salsa (a gosto)

2 cebolas

100 ml de vinho branco

650 g de arroz carolino

Meia colher de café de açafrão

De resto, é só ver o vídeo e seguir passo a passo para preparar um arroz de pato tradicional à portuguesa na perfeição: