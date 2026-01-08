Este erro parece insignificante, mas arruína o arroz de pato

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 11min
Arroz de Pato
Arroz de Pato
Fotografia: D.R.

Um pequeno detalhe faz toda a diferença no arroz de pato. Corrigimo-lo e o prato passou de comum a extraordinário.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O arroz de pato tradicional português é um verdadeiro clássico da nossa cozinha de conforto. No entanto, quem se aventura a cozinhar este prato deve ter atenção a um erro frequente que pode transformar uma refeição deliciosa numa experiência pesada ou enjoativa: o uso excessivo de gordura e caldo.

A gordura do pato é, sem dúvida, muito saborosa e deve ser utilizada, mas em excesso torna o arroz oleoso e pesado. O mesmo se aplica ao caldo: se for colocado em demasia, o arroz fica demasiado húmido, quase a cozinhar demasiado, perdendo a textura solta que se pretende.

O nosso método favorito para preparar arroz de pato é o de Francelina Leiria, cozinheira com 30 anos de experiência, mais conhecida por Lina. Especialista em cozinha tradicional portuguesa, Lina é atualmente responsável pelo canal de cozinha Cozinhamor, que conta com mais de 120 mil subscritores no YouTube.

Para que esta receita saia perfeita, vamos precisar dos seguintes ingredientes:

  • 1 pato (2,3 kg)

  • 1 limão

  • 2 laranjas

  • Pimentão doce (a gosto)

  • Pimenta (a gosto)

  • 4 dentes de alho

  • 1 folha de louro

  • Azeite (q.b.)

  • Sal (a gosto)

  • 3 tomates maduros

  • Salsa (a gosto)

  • 2 cebolas

  • 100 ml de vinho branco

  • 650 g de arroz carolino

  • Meia colher de café de açafrão

De resto, é só ver o vídeo e seguir passo a passo para preparar um arroz de pato tradicional à portuguesa na perfeição:

Temas: Arroz de pato

RELACIONADOS

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Esta é a forma certa de cozinhar arroz na medida certa

Fez arroz de tomate e ficou empapado? Saiba o truque para ficar no ponto

Dicas

Há um novo “Algarve” em Portugal — e promete ser escolha dos portugueses em 2026

Há 2h e 16min

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Há 2h e 31min

Guarda pilhas usadas? Não faz ideia do valor que tem nas mãos

Há 2h e 46min

Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

Há 3h e 46min

Esqueça o aspirador manual: este robot mapeia a casa, aspira e lava por si

Hoje às 12:07

Imagine as suas férias de 2026 nesta praia. Parece em Ibiza, mas está a apenas 1 hora de Portugal

Hoje às 11:00

Depois de ler isto, nunca mais vai tomar banho a esta hora

Hoje às 10:25
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Hoje às 12:37

As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte

Hoje às 10:44

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

Hoje às 12:24

Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”

Ontem às 11:06

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

Hoje às 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Maycon Douglas: o último grande gesto de amizade de um ex-concorrente do «Secret Story» que está a emocionar os fãs

Há 2h e 27min

Namorada de Maycon Douglas mostra-se pela primeira vez após a morte do jovem: «Dava tudo para ter-te parado a tempo»

Hoje às 10:55

De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ

Hoje às 09:26

Longe de Portugal, Cristina Ferreira reage à morte de Maycon Douglas

Hoje às 09:02

Fotos

Este erro parece insignificante, mas arruína o arroz de pato

Há 2h e 11min

Há um novo “Algarve” em Portugal — e promete ser escolha dos portugueses em 2026

Há 2h e 16min

Maycon Douglas: o último grande gesto de amizade de um ex-concorrente do «Secret Story» que está a emocionar os fãs

Há 2h e 27min

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Há 2h e 31min