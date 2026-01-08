Este erro parece insignificante, mas arruína o arroz de pato

Um pequeno detalhe faz toda a diferença no arroz de pato. Corrigimo-lo e o prato passou de comum a extraordinário.
O arroz de pato tradicional português é um verdadeiro clássico da nossa cozinha de conforto. No entanto, quem se aventura a cozinhar este prato deve ter atenção a um erro frequente que pode transformar uma refeição deliciosa numa experiência pesada ou enjoativa: o uso excessivo de gordura e caldo.
A gordura do pato é, sem dúvida, muito saborosa e deve ser utilizada, mas em excesso torna o arroz oleoso e pesado. O mesmo se aplica ao caldo: se for colocado em demasia, o arroz fica demasiado húmido, quase a cozinhar demasiado, perdendo a textura solta que se pretende.
O nosso método favorito para preparar arroz de pato é o de Francelina Leiria, cozinheira com 30 anos de experiência, mais conhecida por Lina. Especialista em cozinha tradicional portuguesa, Lina é atualmente responsável pelo canal de cozinha Cozinhamor, que conta com mais de 120 mil subscritores no YouTube.
Para que esta receita saia perfeita, vamos precisar dos seguintes ingredientes:
-
1 pato (2,3 kg)
-
1 limão
-
2 laranjas
-
Pimentão doce (a gosto)
-
Pimenta (a gosto)
-
4 dentes de alho
-
1 folha de louro
-
Azeite (q.b.)
-
Sal (a gosto)
-
3 tomates maduros
-
Salsa (a gosto)
-
2 cebolas
-
100 ml de vinho branco
-
650 g de arroz carolino
-
Meia colher de café de açafrão
De resto, é só ver o vídeo e seguir passo a passo para preparar um arroz de pato tradicional à portuguesa na perfeição: