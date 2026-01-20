Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Muitas vezes, o arroz de pato não sai como esperado, mesmo seguindo a receita à risca. Segundo uma experiente cozinheira portuguesa, existe um erro muito comum que pode arruinar este prato tradicional — e a boa notícia é que é fácil de o evitar.

O arroz de pato tradicional português é um verdadeiro clássico da nossa cozinha de conforto. No entanto, quem se atreve a preparar este prato corre o risco de cometer um erro frequente que pode transformar uma refeição deliciosa numa experiência pesada ou enjoativa: usar gordura e caldo em excesso.

A gordura do pato é, de facto, saborosa e deve ser aproveitada, mas quando em excesso deixa o arroz oleoso e pesado. O mesmo se aplica ao caldo: se for adicionado demais, o arroz torna-se demasiado húmido, quase cozido em excesso, perdendo a textura solta que se pretende.

O método que preferimos para preparar o arroz de pato é o de Francelina Leiria, cozinheira com 30 anos de experiência, mais conhecida como Lina. Especialista em cozinha tradicional portuguesa, Lina é atualmente responsável pelo canal de cozinha Cozinhamor, que conta com mais de 120 mil subscritores no YouTube.

Para que esta receita fique perfeita, serão necessários os seguintes ingredientes: