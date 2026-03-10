Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Com alguns truques simples, vai conseguir um Arroz de Polvo digno de chef, sem sair de casa.
Ingredientes:
-
1 polvo médio
-
Água
-
Azeite
-
1 cebola picada
-
4 c. de sopa de polpa de tomate
-
200 g de arroz agulha
-
Sal
-
Coentros
Preparação:
- Comece por cozer o polvo em água e sal. Quando estiver pronto, corte-o em pedaços e reserve a água da cozedura.
- Num tacho, coloque um fio de azeite e adicione a cebola, deixando-a refogar ligeiramente.
- Junte a polpa de tomate e o arroz, deixando fritar um pouco.
- Adicione depois a água da cozedura do polvo e tempere com sal a gosto.
- Quando o arroz estiver quase cozido, incorpore o polvo.
- Para finalizar, polvilhe com coentros picados antes de servir.
