Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

  • Fábio Belo
  • Há 2h e 45min
Arroz de Polvo
Arroz de Polvo

Foto e receita: Fábio Belo

 

Redes sociais:

Site: www.fabiobelo.pt

Instagram: @fabiobelo.pt

TikTok: @fabiobelo.pt

Com alguns truques simples, vai conseguir um Arroz de Polvo digno de chef, sem sair de casa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ingredientes:

  • 1 polvo médio

  • Água

  • Azeite

  • 1 cebola picada

  • 4 c. de sopa de polpa de tomate

  • 200 g de arroz agulha

  • Sal

  • Coentros

Preparação:

  1. Comece por cozer o polvo em água e sal. Quando estiver pronto, corte-o em pedaços e reserve a água da cozedura.
  2. Num tacho, coloque um fio de azeite e adicione a cebola, deixando-a refogar ligeiramente.
  3. Junte a polpa de tomate e o arroz, deixando fritar um pouco.
  4. Adicione depois a água da cozedura do polvo e tempere com sal a gosto.
  5. Quando o arroz estiver quase cozido, incorpore o polvo.
  6. Para finalizar, polvilhe com coentros picados antes de servir.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Arroz de Polvo

RELACIONADOS

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Ninguém resiste a este arroz cremoso de farinheira

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

Receitas

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

Ontem às 13:00

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

5 mar, 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

5 mar, 15:00

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

4 mar, 17:00

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

4 mar, 16:00

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

3 mar, 17:00

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

2 mar, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Hoje às 11:34

Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»

Ontem às 11:39

Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto

Hoje às 10:04

Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade

Hoje às 10:14

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Fora do Estúdio

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Hoje às 12:00

"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

Hoje às 11:00

Nova foto de filho de Diogo Jota gera milhões de reações nas redes sociais

Hoje às 10:00

Fotos

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

Há 1h e 45min

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 45min

Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Há 3h e 45min

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00