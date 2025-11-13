Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

É fã deste clássico da gastronomia portuguesa? Espreite esta receita deliciosa.
O arroz de polvo pode parecer uma receita complicada, mas é, na realidade, simples de preparar e extremamente saborosa.
Ingredientes:
-
1 polvo médio;
-
Água;
-
Azeite;
-
1 cebola picada;
-
4 c. de sopa de polpa de tomate;
-
200 g de arroz agulha;
-
Sal;
-
Coentros.
Preparação:
-
Comece por cozer o polvo em água com sal. Depois de cozido, corte-o em pedaços e reserve a água da cozedura.
-
Num tacho, aqueça um fio de azeite e adicione a cebola, deixando refogar ligeiramente.
-
Junte a polpa de tomate e o arroz, deixando fritar suavemente.
-
Adicione a água da cozedura do polvo e tempere com sal a gosto.
-
Quando o arroz estiver quase cozido, incorpore o polvo.
-
Termine com coentros picados por cima.
