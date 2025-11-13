Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

Ontem às 16:00

É fã deste clássico da gastronomia portuguesa? Espreite esta receita deliciosa.

O arroz de polvo pode parecer uma receita complicada, mas é, na realidade, simples de preparar e extremamente saborosa.

Ingredientes:

1 polvo médio;

Água;

Azeite;

1 cebola picada;

4 c. de sopa de polpa de tomate;

200 g de arroz agulha;

Sal;

Coentros.

Preparação:

Comece por cozer o polvo em água com sal. Depois de cozido, corte-o em pedaços e reserve a água da cozedura. Num tacho, aqueça um fio de azeite e adicione a cebola, deixando refogar ligeiramente. Junte a polpa de tomate e o arroz, deixando fritar suavemente. Adicione a água da cozedura do polvo e tempere com sal a gosto. Quando o arroz estiver quase cozido, incorpore o polvo. Termine com coentros picados por cima.

