Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

  • Fábio Belo
  • Ontem às 16:00
Arroz de Polvo
Arroz de Polvo

Foto e receita: Fábio Belo

 

É fã deste clássico da gastronomia portuguesa? Espreite esta receita deliciosa.

O arroz de polvo pode parecer uma receita complicada, mas é, na realidade, simples de preparar e extremamente saborosa.

Ingredientes:

  • 1 polvo médio;

  • Água;

  • Azeite;

  • 1 cebola picada;

  • 4 c. de sopa de polpa de tomate;

  • 200 g de arroz agulha;

  • Sal;

  • Coentros.

Preparação:

  1. Comece por cozer o polvo em água com sal. Depois de cozido, corte-o em pedaços e reserve a água da cozedura.

  2. Num tacho, aqueça um fio de azeite e adicione a cebola, deixando refogar ligeiramente.

  3. Junte a polpa de tomate e o arroz, deixando fritar suavemente.

  4. Adicione a água da cozedura do polvo e tempere com sal a gosto.

  5. Quando o arroz estiver quase cozido, incorpore o polvo.

  6. Termine com coentros picados por cima.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

