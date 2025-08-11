Fez arroz de tomate e ficou empapado? Saiba o truque para ficar no ponto

Quando o arroz de tomate fica empapado e com uma textura pouco apelativa, é comum que a preparação não tenha sido feita da forma correta. O segredo para conseguir um arroz solto e cremoso está nos pormenores do modo de confeção. Aqui está o passo a passo para que consiga preparar um arroz de tomate com a textura ideal, que todos apreciam.
O arroz de tomate é um prato clássico da cozinha portuguesa, frequentemente servido como acompanhamento para peixe ou carnes grelhadas. Apesar da sua aparente simplicidade, existe um erro habitual que compromete o resultado final: o arroz fica empapado, sem textura e com um sabor desequilibrado.
Para preparar um arroz de tomate solto, cremoso e saboroso, seguimos uma receita do canal de YouTube Marieta’s Receitas, conhecido pelas suas sugestões práticas e tradicionais.
Ingredientes:
-
1 chávena de arroz (pode usar carolino ou outro da sua preferência)
-
Azeite q.b.
-
4 tomates maduros
-
1 chávena de molho de tomate
-
1 cebola média
-
3 dentes de alho
-
Sal a gosto
-
Água q.b.
Modo de preparação:
-
Num tacho, coloque um fio de azeite e refogue a cebola picada até ficar dourada.
-
Junte os dentes de alho picados e cozinhe por mais algum tempo.
-
Acrescente os tomates cortados e tape o tacho durante cerca de 5 minutos, para que os tomates amoleçam.
-
Adicione o arroz e envolva bem todos os ingredientes.
-
Deite o molho de tomate e tempere com sal a gosto.
-
Vá acrescentando água aos poucos, até cobrir o arroz, e deixe cozinhar em lume brando, mexendo ocasionalmente.
-
Se necessário, acrescente mais água até obter a cremosidade desejada.
-
Quando o arroz estiver quase cozinhado, tape o tacho e deixe terminar a cozedura durante mais 5 minutos.
O segredo está em controlar a quantidade de água e manter o lume baixo, permitindo que o arroz absorva bem todos os sabores, sem ficar empapado.
Dica final: para um arroz mais cremoso, utilize arroz carolino, embora qualquer tipo de arroz possa ser usado.
