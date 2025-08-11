Fez arroz de tomate e ficou empapado? Saiba o truque para ficar no ponto

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
arroz de tomate
arroz de tomate

Quando o arroz de tomate fica empapado e com uma textura pouco apelativa, é comum que a preparação não tenha sido feita da forma correta. O segredo para conseguir um arroz solto e cremoso está nos pormenores do modo de confeção. Aqui está o passo a passo para que consiga preparar um arroz de tomate com a textura ideal, que todos apreciam.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

O arroz de tomate é um prato clássico da cozinha portuguesa, frequentemente servido como acompanhamento para peixe ou carnes grelhadas. Apesar da sua aparente simplicidade, existe um erro habitual que compromete o resultado final: o arroz fica empapado, sem textura e com um sabor desequilibrado.

Para preparar um arroz de tomate solto, cremoso e saboroso, seguimos uma receita do canal de YouTube Marieta’s Receitas, conhecido pelas suas sugestões práticas e tradicionais.

Ingredientes:

  • 1 chávena de arroz (pode usar carolino ou outro da sua preferência)

  • Azeite q.b.

  • 4 tomates maduros

  • 1 chávena de molho de tomate

  • 1 cebola média

  • 3 dentes de alho

  • Sal a gosto

  • Água q.b.

Modo de preparação:

  1. Num tacho, coloque um fio de azeite e refogue a cebola picada até ficar dourada.

  2. Junte os dentes de alho picados e cozinhe por mais algum tempo.

  3. Acrescente os tomates cortados e tape o tacho durante cerca de 5 minutos, para que os tomates amoleçam.

  4. Adicione o arroz e envolva bem todos os ingredientes.

  5. Deite o molho de tomate e tempere com sal a gosto.

  6. Vá acrescentando água aos poucos, até cobrir o arroz, e deixe cozinhar em lume brando, mexendo ocasionalmente.

  7. Se necessário, acrescente mais água até obter a cremosidade desejada.

  8. Quando o arroz estiver quase cozinhado, tape o tacho e deixe terminar a cozedura durante mais 5 minutos.

O segredo está em controlar a quantidade de água e manter o lume baixo, permitindo que o arroz absorva bem todos os sabores, sem ficar empapado.

Dica final: para um arroz mais cremoso, utilize arroz carolino, embora qualquer tipo de arroz possa ser usado.

m

 

Temas: Arroz de tomate

RELACIONADOS

Como conseguir um arroz perfeito: especialistas recomendam ingrediente inesperado

Comer bem por 5 euros? Esta receita tradicional com arroz mostra que sim

Descobrimos este truque para fazer arroz soltinho e nunca mais fizemos de outra forma

Este é um dos erros mais frequentes a estragar um bom arroz de pato. Veja como fazer

Esqueça todas as outras receitas de arroz doce! Esta é a tradicional e a preferida de todos

Saiba o segredo para cozinhar arroz em 2 minutos e poupar na eletricidade

Dicas

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Há 3h e 32min

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Hoje às 16:30

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

Hoje às 15:30

“Resultados de clínica em casa”: a máquina de luz pulsada que garante pele suave e depilação prolongada

Hoje às 13:01

Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

Ontem às 10:36

Escorredor de dois níveis com drenagem automática é a nova solução prática para cozinhas

8 ago, 17:11

5 formas de fazer o perfume durar mais tempo na sua pele

8 ago, 16:30
MAIS

Mais Vistos

Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida

Hoje às 12:48

Eduardo Ferreira revela quem quer que ganhe o «Big Brother Verão»

Hoje às 12:17

Cristina Ferreira confronta herdeiro de Marco Paulo: «Sentiste alguma dúvida na cabeça da tua mulher?»

Hoje às 11:59

Cristina Ferreira conta história sobre o filho: «Isto é que é um filho!»

Hoje às 10:05

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Hoje às 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

Hoje às 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Hoje às 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Ontem às 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59

«É a mulher que mais gosto»: Manuel Luís Goucha declara-se a 'estrela' da Televisão portuguesa

9 ago, 15:54

Fotos

Em 2026, descubra como ter 44 dias de férias tirando apenas 13 dias

Há 3h e 32min

Pode ter livros raros em casa que valem uma verdadeira fortuna

Hoje às 16:30

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

Hoje às 16:00

Entre águas transparentes e paisagens deslumbrantes: esta praia fluvial está entre as mais belas de Portugal

Hoje às 15:30