Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

O segredo para um arroz de tomate irresistível está nos pequenos detalhes. Descubra o que tem andado a fazer de errado.

O arroz de tomate é um dos grandes clássicos da gastronomia portuguesa, frequentemente a acompanhar pratos de peixe ou carnes grelhadas. Embora pareça uma preparação simples, há um erro recorrente que estraga o resultado: o arroz acaba por ficar empapado, sem textura e com o sabor comprometido.

Para conseguir um arroz de tomate solto, cremoso e saboroso, seguimos a receita partilhada no canal de YouTube Marieta’s Receitas, reconhecido pelas suas sugestões práticas e tradicionais.

Ingredientes:

1 chávena de arroz carolino;

Azeite q.b.;

4 tomates maduros;

1 chávena de molho de tomate;

1 cebola média;

3 dentes de alho;

Água q.b.;

Sal a gosto.

Modo de preparação:

Num tacho, aqueça um fio de azeite e adicione a cebola picada, deixando refogar até ganhar cor. Junte os alhos picados e deixe cozinhar mais um pouco. Acrescente os tomates cortados, tape e deixe cozinhar cerca de 5 minutos até amolecerem. Adicione o arroz e envolva bem. Junte o molho de tomate e tempere com sal. Vá acrescentando água aos poucos, até cobrir o arroz, deixando cozinhar em lume brando e mexendo ocasionalmente. Se necessário, continue a juntar água até atingir a cremosidade desejada. Quando o arroz estiver quase no ponto, tape o tacho e deixe cozer mais 5 minutos.

O segredo está em controlar cuidadosamente a quantidade de água e manter o lume baixo, garantindo que o arroz absorve bem os sabores sem ficar empapado.

Dica final: o arroz carolino proporciona uma textura mais cremosa, mas pode utilizar qualquer variedade de arroz.