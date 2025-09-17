Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

O segredo para um arroz de tomate irresistível está nos pequenos detalhes. Descubra o que tem andado a fazer de errado.
O arroz de tomate é um dos grandes clássicos da gastronomia portuguesa, frequentemente a acompanhar pratos de peixe ou carnes grelhadas. Embora pareça uma preparação simples, há um erro recorrente que estraga o resultado: o arroz acaba por ficar empapado, sem textura e com o sabor comprometido.
Para conseguir um arroz de tomate solto, cremoso e saboroso, seguimos a receita partilhada no canal de YouTube Marieta’s Receitas, reconhecido pelas suas sugestões práticas e tradicionais.
Ingredientes:
-
1 chávena de arroz carolino;
-
Azeite q.b.;
-
4 tomates maduros;
-
1 chávena de molho de tomate;
-
1 cebola média;
-
3 dentes de alho;
-
Água q.b.;
-
Sal a gosto.
Modo de preparação:
-
Num tacho, aqueça um fio de azeite e adicione a cebola picada, deixando refogar até ganhar cor.
-
Junte os alhos picados e deixe cozinhar mais um pouco.
-
Acrescente os tomates cortados, tape e deixe cozinhar cerca de 5 minutos até amolecerem.
-
Adicione o arroz e envolva bem.
-
Junte o molho de tomate e tempere com sal.
-
Vá acrescentando água aos poucos, até cobrir o arroz, deixando cozinhar em lume brando e mexendo ocasionalmente.
-
Se necessário, continue a juntar água até atingir a cremosidade desejada.
-
Quando o arroz estiver quase no ponto, tape o tacho e deixe cozer mais 5 minutos.
O segredo está em controlar cuidadosamente a quantidade de água e manter o lume baixo, garantindo que o arroz absorve bem os sabores sem ficar empapado.
Dica final: o arroz carolino proporciona uma textura mais cremosa, mas pode utilizar qualquer variedade de arroz.