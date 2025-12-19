Este arroz-doce esconde um ingrediente secreto. E vai fazê-lo esquecer todos os outros que já provou

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 24min
Arroz-doce com leite condensado
Arroz-doce com leite condensado

Há arroz-doces e depois há este. Se pensa que já provou o melhor arroz-doce, prepare-se para mudar de ideias.

O arroz-doce é uma das sobremesas mais clássicas da cozinha portuguesa, mas esta versão tem algo especial que a torna inesquecível. Com leite condensado, cada colherada transforma-se numa explosão de cremosidade que vai conquistar todos.

Ingredientes:

  • 200 g de arroz carolino

  • Casca de limão

  • 1 pau de canela

  • 1 L de água

  • 1 lata de leite condensado

  • Pitada de sal

  • Canela em pó para polvilhar

Preparação:

  1. Num tacho, coloque o arroz, a casca de limão, o pau de canela, a água e uma pitada de sal. Leve ao lume em fogo médio-baixo e deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até que o arroz esteja macio e absorva parte da água.

  2. Adicione o leite condensado e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo sempre para obter uma textura cremosa e homogénea.

  3. Transfira o arroz-doce para uma travessa e polvilhe com canela em pó a gosto. Sirva morno ou frio, conforme preferir.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas do criador de conteúdos Fábio Belo, visite o seu blog e siga-o no Facebook e Instagram

Temas: Arroz-doce Leite condensado Fábio Belo

