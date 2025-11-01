Antes de cozinhar o arroz, devemos lavá-lo? Descubra a recomendação de uma especialista

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00

Lavar o arroz antes de cozinhar é um hábito antigo, mas segundo especialistas, pode não ser necessário.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Embora seja uma prática transmitida de geração em geração, lavar o arroz antes de o cozinhar pode não trazer tantos benefícios quanto se pensa e, na verdade, pode até resultar em perdas nutricionais.

Recuperámos uma entrevista do jornal O Globo com a nutricionista Karina Cordeiro, especialista em Nutrição e Saúde Pública na Universidade de São Paulo, para esclarecer se este hábito deve ser mantido ou não. A conclusão da especialista é inequívoca: lavar o arroz pode ser mais prejudicial do que vantajoso.

De acordo com Karina Cordeiro, este costume tinha origem numa necessidade antiga. No passado, os grãos frequentemente vinham com impurezas, como pedrinhas, restos da colheita ou cascas, tornando a lavagem necessária. Contudo, atualmente, os grãos vendidos nos supermercados já vêm limpos e prontos a usar, pelo que esta prática perdeu a sua justificativa.

Lavar o arroz não só se tornou desnecessário, como também pode provocar a perda de nutrientes essenciais, especialmente se o arroz for deixado de molho. A nutricionista alerta que o contacto com a água pode eliminar compostos hidrossolúveis presentes na camada externa do grão, como minerais (potássio, magnésio, ferro e fósforo) e vitaminas do complexo B (B1, B2, B3 e B6), conforme citado pelo jornal.

Para quem desejar manter o hábito, Karina Cordeiro recomenda que o faça de forma breve, apenas por alguns instantes antes de iniciar a cozedura. Quanto ao modo ideal de cozinhar o arroz, a especialista sugere utilizar a quantidade exata de água para cobrir os grãos e, se necessário, adicionar apenas um pouco mais durante a confeção. A panela deve estar inicialmente semi-tapada e, no final, tapada por completo, para que os grãos mantenham a humidade e se minimizem as perdas nutricionais.

Temas: Arroz

RELACIONADOS

Esta é a forma certa de cozinhar arroz na medida certa

Dicas

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

Ontem às 16:00

Pode ser a grande descoberta de 2025. Especialista aponta ingrediente para emagrecer

Ontem às 15:30

Descubra como devolver a aparência original ao seu colchão manchado

Ontem às 14:30

Já sabemos que fruta da época é preferível. Mas quais são as de novembro?

30 out, 17:00

Especialista revela porque pode estar a guardar os ovos de forma errada

30 out, 16:00

Este é o medo de qualquer condutor quando chove. Saiba como agir

29 out, 15:30

Diga adeus ao cheiro a fritos em casa com estes segredos que os restaurantes não contam

29 out, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Tiago Rufino é implacável com concorrente do «Secret Story 9»: «Tem a inteligência emocional de um repolho»

Ontem às 11:31

Carneiro, Touro e Gémeos: um destes signos tem grandes hipóteses de encontrar a sua cara-metade em novembro

Ontem às 10:04

Cláudio Ramos teme «encanto» de Pedro Jorge por Liliana: «Não sei se isto não pode resvalar»

Ontem às 11:41

Grávida de 38 semanas morre depois de ser mandada para a casa. Bebé está internado com prognóstico reservado

Ontem às 12:30

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

Há 3h e 26min

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

Ontem às 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

Ontem às 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

Ontem às 11:05

Receitas

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00

Fora do Estúdio

Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros

Ontem às 15:00

«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)

Ontem às 08:51

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

30 out, 15:30

Recorda-se de Susan Boyle? Reapareceu e está irreconhecível

30 out, 14:30

Fotos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

Há 3h e 26min

Antes de cozinhar o arroz, devemos lavá-lo? Descubra a recomendação de uma especialista

Hoje às 09:00

Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa

Ontem às 16:00

Pode ser a grande descoberta de 2025. Especialista aponta ingrediente para emagrecer

Ontem às 15:30