Nunca mais erre no arroz: faça assim e fica sempre soltinho

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Fazer arroz soltinho pode parecer complicado, mas há um truque simples que faz toda a diferença. Com este método, o arroz fica leve, solto e mesmo no ponto à primeira tentativa.

Fazer arroz soltinho pode parecer fácil, mas nem sempre sai como idealizamos. Entre grãos colados e texturas demasiado empapadas, existem pequenos pormenores que fazem toda a diferença no resultado final.

A criadora @sorrialista partilhou no Instagram um método simples e prático para conseguir um arroz no ponto, sem complicações e usando poucos ingredientes.

Tudo começa com um fio de azeite, sal e alho em pó, que criam uma base cheia de sabor. Depois, acrescenta-se uma chávena de arroz e duas chávenas de água bem quente, mantendo o lume sempre no máximo.

Quando começar a ferver, entra o verdadeiro segredo: deixar cozinhar durante apenas dois minutos, desligar o lume e manter a panela tapada durante seis minutos. É precisamente neste tempo que o arroz acaba de cozer, absorve a água e ganha uma textura leve e solta.

Sem precisar de mexer constantemente ou recorrer a técnicas complicadas, este método destaca-se por ser rápido, simples e acessível, tornando-se ideal para o dia a dia. O resultado é um arroz no ponto, com os grãos separados e uma textura equilibrada.

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Temas: Arroz
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