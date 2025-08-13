A regra infalível para preparar a porção ideal de arroz

Cozinhar arroz na medida certa pode parecer simples, mas muitos acabam por fazer a mais ou a menos. Descubra a regra prática que garante a porção ideal, sem desperdícios e sempre com o sabor no ponto.

O arroz marca presença constante nas mesas portuguesas, seja a acompanhar pratos de peixe, carne ou marisco. No entanto, apesar de ser um alimento básico da despensa, é frequente errar na quantidade e acabar por cozinhar muito mais do que o necessário. No site El Espectador, encontrámos um truque simples que ajuda a medir a porção certa, evitando desperdícios e garantindo que o arroz chega à mesa no ponto.

Medida prática para o dia-a-dia
Para seguir esta dica, basta utilizar uma chávena de pequeno-almoço. Meia chávena corresponde a aproximadamente 100 gramas de arroz — a quantidade indicada para uma pessoa. A cozinhar para quatro? Duas chávenas cheias são suficientes. É uma regra fácil de memorizar e que assegura porções equilibradas, evitando sobras desnecessárias.

A proporção de líquido infalível
A quantidade de líquido é tão importante quanto a de arroz. A proporção recomendada é simples: para cada meia chávena de arroz, acrescentar uma chávena de água ou caldo. Desta forma, o arroz cozinha de forma uniforme, mantendo-se solto e no ponto, sem ficar seco ou excessivamente pegajoso.

Ajustes para receitas mais elaboradas
Mesmo em pratos mais elaborados, como um arroz de marisco, esta proporção serve de base. Basta substituir a água por caldos aromáticos ou enriquecer com outros ingredientes que acrescentem sabor. Assim, o resultado será sempre um arroz bem cozinhado, que complementa o prato sem o sobrecarregar.

Temas: Arroz

