Esta é a forma certa de cozinhar arroz na medida certa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Cozinhar arroz pode parecer simples, mas acertar na quantidade certa para cada refeição nem sempre é fácil. Seguindo esta regra simples, vais garantir porções perfeitas, sem desperdício e com a textura ideal.

O arroz é um alimento habitual na mesa portuguesa, seja como acompanhamento de pratos de peixe, carne ou marisco. Apesar de ser um ingrediente básico, é fácil errar na quantidade e acabar com mais arroz do que o necessário. No site El Espectador, encontramos um truque que ajuda a calcular a porção certa, evitando desperdícios e garantindo que o arroz fica no ponto ideal.

Para o dia-a-dia, basta ter à mão uma chávena de pequeno-almoço. Meia chávena equivale a cerca de 100 gramas de arroz, a quantidade recomendada para uma pessoa. Se cozinhares para quatro, basta usar duas chávenas cheias. Esta medida é prática de memorizar e assegura porções equilibradas, sem sobras que acabam no lixo.

A quantidade de líquido é tão importante quanto a do arroz. A proporção indicada é simples: para cada meia chávena de arroz, adicionar uma chávena inteira de água ou caldo. Assim, o grão cozinha uniformemente, mantendo-se solto e no ponto certo, sem ficar seco nem demasiado pegajoso.

Mesmo em receitas mais elaboradas, como um arroz de marisco, esta proporção funciona como base. Depois, é só substituir a água por caldos aromáticos ou adicionar ingredientes que aumentem o sabor. O resultado será sempre um arroz bem cozinhado, que complementa o prato sem o sobrecarregar.

 

Temas: Arroz

