Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

Se já tentou cozinhar arroz branco e acabou com uma papa ou grãos colados, este artigo é para si. Vamos revelar o segredo simples que garante um arroz soltinho, fofo e perfeito em todas as ocasiões, sem truques complicados nem técnicas difíceis. Prepare-se para dominar o arroz branco de uma vez por todas!

Veja passo a passo a receita do @chefejamon e assista ao vídeo abaixo:

Ingredientes:

1 medida de arroz basmati ou agulha

1,5 medidas de água

Cebola em pó

Alho em pó

1 folha de louro

Sal

Preparação: