Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

Se alguma vez tentou cozinhar arroz branco e acabou com uma papa ou com os grãos todos colados, este artigo é ideal para si. Será revelado o segredo simples que garante um arroz soltinho, fofo e perfeito em qualquer situação, sem recorrer a truques complicados ou técnicas difíceis.
Veja passo a passo a receita do @chefejamon e assista ao vídeo abaixo:
Ingredientes:
1 medida de arroz basmati ou agulha
1,5 medidas de água
Cebola em pó
Alho em pó
1 folha de louro
Sal
Preparação:
Comece por aquecer a água numa chaleira. Se desejar, pode utilizar caldo. Independentemente da escolha, o essencial é que o líquido esteja bem quente.
Coloque um pouco de azeite num tacho e deixe aquecer. Junte a medida de arroz e mexa durante 1 a 2 minutos, até que os grãos fiquem oleados, como aquele tio solteirão que vai para a praia de Turce.
Acrescente cebola em pó, alho em pó e uma ou duas folhas de louro, mexendo durante alguns segundos.
Adicione 1,5 medidas de água ou caldo, certificando-se de que está quente, para que, ao entrar no tacho, comece a borbulhar imediatamente.
Com uma colher, puxe os grãos de arroz para baixo e tape a panela com a tampa. Reduza o lume ao mínimo e deixe cozinhar durante 13 minutos.
Passado esse tempo, utilize um garfo ou colher para soltar o arroz, libertando o vapor e evitando que cozinhe em excesso.