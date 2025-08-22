Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Se já tentou cozinhar arroz branco e acabou com uma papa ou grãos colados, este artigo é para si. Vamos revelar o segredo simples que garante um arroz soltinho, fofo e perfeito em todas as ocasiões, sem truques complicados nem técnicas difíceis. Prepare-se para dominar o arroz branco de uma vez por todas!

Se alguma vez tentou cozinhar arroz branco e acabou com uma papa ou com os grãos todos colados, este artigo é ideal para si. Será revelado o segredo simples que garante um arroz soltinho, fofo e perfeito em qualquer situação, sem recorrer a truques complicados ou técnicas difíceis. 

Veja passo a passo a receita do @chefejamon e assista ao vídeo abaixo:

Ingredientes:

  • 1 medida de arroz basmati ou agulha

  • 1,5 medidas de água

  • Cebola em pó

  • Alho em pó

  • 1 folha de louro

  • Sal

Preparação:

  1. Comece por aquecer a água numa chaleira. Se desejar, pode utilizar caldo. Independentemente da escolha, o essencial é que o líquido esteja bem quente.

  2. Coloque um pouco de azeite num tacho e deixe aquecer. Junte a medida de arroz e mexa durante 1 a 2 minutos, até que os grãos fiquem oleados, como aquele tio solteirão que vai para a praia de Turce.

  3. Acrescente cebola em pó, alho em pó e uma ou duas folhas de louro, mexendo durante alguns segundos.

  4. Adicione 1,5 medidas de água ou caldo, certificando-se de que está quente, para que, ao entrar no tacho, comece a borbulhar imediatamente.

  5. Com uma colher, puxe os grãos de arroz para baixo e tape a panela com a tampa. Reduza o lume ao mínimo e deixe cozinhar durante 13 minutos.

  6. Passado esse tempo, utilize um garfo ou colher para soltar o arroz, libertando o vapor e evitando que cozinhe em excesso.

Temas: Arroz

