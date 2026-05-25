Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

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Um chef espanhol está a surpreender as redes sociais ao revelar que o arroz branco perfeito não se faz com água.

Uma pequena alteração na forma de cozinhar arroz branco pode mudar por completo o resultado final. Segundo o site Radio Mitre, o chef espanhol Juanjo López, do restaurante La Tasquita de Enfrente, defende que o verdadeiro segredo não está na água, mas sim na utilização de caldo quente e aromáticos como alho e louro.

Ingredientes (para 2 pessoas):

  • 1 copo de arroz de grão curto ou médio
  • 2 copos de caldo quente (peixe, frango ou carne)
  • 3 dentes de alho esmagados
  • 2 folhas de louro
  • 50 g de cebola picada
  • 15 ml de azeite
  • Sal a gosto

Modo de preparação:

  1. Aquecer o azeite e refogar a cebola até ficar macia
  2. Juntar os dentes de alho esmagados e as folhas de louro, sem deixar queimar
  3. Acrescentar o arroz e envolver até os grãos ficarem ligeiramente brilhantes
  4. Adicionar o caldo quente e ajustar o sal
  5. Deixar levantar fervura e reduzir o lume
  6. Cozinhar durante cerca de 13 minutos, sem mexer
  7. Retirar do lume e deixar repousar durante 5 minutos, com o tacho tapado
  8. Antes de servir, soltar os grãos com um garfo

Para Juanjo López, há ainda regras essenciais que fazem a diferença: respeitar a proporção de 1 parte de arroz para 2 de caldo, evitar mexer durante a cozedura e usar sempre líquido quente para obter um arroz mais solto.

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Temas: Arroz
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