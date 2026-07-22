'Apanhado' pelo chef: Cláudio Ramos comete erro a fazer arroz muito comum entre os portugueses

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Cláudio Ramos protagonizou um dos momentos mais divertidos da emissão desta quarta-feira do «Dois às 10», da TVI, ao confessar um hábito que tem na cozinha e que deixou Cristina Ferreira e o chef Hernâni Ermida completamente surpreendidos.

Enquanto o chef preparava receitas para aproveitar sobras de arroz, a conversa acabou por desviar-se para a forma como o apresentador cozinha este ingrediente. Foi então que Cláudio Ramos revelou que costuma lavar o arroz depois de o confecionar, uma prática que apanhou todos de surpresa.

Hernâni Ermida reagiu de imediato, explicando que esse procedimento não é aconselhável. Segundo o chef, lavar o arroz depois de cozido retira parte dos nutrientes, pelo que garantiu que é algo que não deve ser feito.

Perante a explicação, Cristina Ferreira decidiu confirmar a informação em direto. A apresentadora fez uma rápida pesquisa e acabou por corroborar aquilo que o chef tinha acabado de dizer, validando que a lavagem do arroz após a confeção pode, de facto, reduzir o seu valor nutricional.

O momento gerou boa disposição em estúdio e levou Cláudio Ramos a perceber que o método que sempre utilizou na cozinha não é, afinal, o mais indicado.

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Temas: Arroz Chef Claudio ramos Dois às 10
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