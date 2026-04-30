Especialistas garantem: vinagre é o segredo para arroz perfeito — saiba como

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Pode parecer estranho, mas um ingrediente comum na despensa pode fazer toda a diferença no arroz do dia a dia.

O arroz pode parecer uma das preparações mais simples da cozinha, mas quem já tentou acertar o ponto sabe que existem pequenos truques que fazem toda a diferença. Sendo um acompanhamento indispensável na mesa dos portugueses — e também em muitos outros países —, qualquer melhoria no resultado final é bem-vinda. Foi num artigo do site Semana, da Colômbia, que surgiu uma sugestão inesperada: juntar vinagre à água de cozedura pode melhorar não só a textura, mas também a conservação deste alimento tão presente no dia a dia.

Adicionar uma pequena quantidade de vinagre à água enquanto o arroz coze pode ajudar a obter grãos mais soltos e uma textura mais leve. A explicação está no ácido acético, um componente natural do vinagre, que atua sobre o amido libertado durante a cozedura. É precisamente esse amido o responsável pela consistência pegajosa — e o vinagre ajuda a regulá-lo.

Este ingrediente também contribui para uma melhor conservação do arroz já cozinhado. Ao reduzir o pH, o vinagre cria um ambiente menos propício à proliferação de bactérias, prolongando assim o tempo de conservação. Trata-se de uma vantagem prática, sobretudo para quem costuma preparar maiores quantidades de uma só vez.

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Outro passo importante para um resultado mais equilibrado passa por lavar bem o arroz antes de o cozinhar. Enxaguar os grãos em água até que esta fique transparente permite remover o excesso de amido, o que tem impacto direto na textura final. O objetivo é simples: obter um arroz solto, saboroso e no ponto certo.

Temas: Arroz Vinagre
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