Experimente adicionar vinagre ao cozinhar o arroz. Nós já não o preparamos de outra forma

  • Joana Lopes
  • Hoje às 18:30

Transforme o simples arroz do dia a dia em uma experiência saborosa e surpreendente: com apenas um toque de vinagre, cada grão ganha leveza, aroma e aquele sabor especial que faz toda a diferença na sua refeição.

O arroz pode parecer uma das preparações mais simples da cozinha, mas quem já tentou acertar o ponto sabe que existem truques que fazem toda a diferença. Se há um acompanhamento que não pode faltar à mesa dos portugueses, é o arroz — algo que se repete em muitos outros países. Num artigo do site Semana, da Colômbia, descobrimos um truque surpreendente: adicionar vinagre à água da cozedura pode melhorar não só a textura, como também a conservação deste alimento tão presente no dia a dia.

Basta uma pequena quantidade de vinagre na água para que o arroz fique com grãos mais soltos e uma textura aperfeiçoada. A razão está no ácido acético, componente natural do vinagre, que atua sobre o amido libertado durante a cozedura. É esse amido que provoca a textura pegajosa — e o vinagre ajuda a controlá-lo.

O vinagre contribui ainda para uma melhor conservação do arroz já cozinhado. Ao reduzir o pH, cria-se um ambiente menos propício à multiplicação de bactérias, prolongando assim o tempo de conservação. Uma vantagem prática para quem costuma cozinhar grandes quantidades de arroz de uma só vez.

Outro passo que ajuda a obter um resultado equilibrado é lavar bem o arroz antes de o cozinhar. Passar os grãos por água até que esta fique transparente elimina o excesso de amido, influenciando diretamente a textura final. O objetivo mantém-se: arroz solto, saboroso e no ponto certo.

 

Temas: Arroz Vinagre

