Ninguém faz isto antes de montar a árvore de Natal, mas faz toda a diferença

  Joana Lopes
  Hoje às 09:00
Árvore de Natal
Árvore de Natal
Image by freepik

Todos queremos que a nossa árvore de Natal fique perfeita, mas há um passo que quase ninguém lembra antes de começar a decoração.

Montar a árvore de Natal é um dos momentos mais aguardados de dezembro. No entanto, existe um passo que muitas pessoas ignoram, mas que pode fazer uma grande diferença, especialmente para quem tem alergias ou problemas respiratórios: lavar a árvore antes de a montar.

À primeira vista, a ideia pode parecer estranha, mas faz todo o sentido. Stéphanie de Kort, influencer especializada em dicas domésticas e seguida por mais de 700 mil pessoas no Instagram, publicou recentemente um vídeo em que mostra um método eficaz para limpar a árvore, e a quantidade de sujidade que sai é realmente impressionante.

Stéphanie explica detalhadamente como devemos agir. «Não conseguem imaginar a minha cara quando vi a sujidade que saiu da minha árvore», escreveu a influencer. E, de facto, tem razão: as árvores artificiais acumulam pó, ácaros e outros alergénios durante os 11 meses em que permanecem guardadas. 

Para lavar a árvore, Stéphanie sugere primeiro molhar bem toda a estrutura ou os ramos. Se tiver banheira, pode usá-la, mas a base do chuveiro funciona igualmente bem, ou ainda uma mangueira no jardim ou no pátio. De seguida, deve aplicar um produto de limpeza multiusos em spray, como um limpa-vidros ou um detergente neutro diluído, garantindo que cobre todas as superfícies. É importante deixar o produto atuar durante cerca de 10 minutos, de forma a soltar a sujidade acumulada. Depois, deve enxaguar cuidadosamente com água limpa, removendo por completo o produto e os resíduos. Por fim, deve deixar a árvore a secar completamente, seja ao ar livre ou numa divisão bem ventilada, antes de ser montada.

