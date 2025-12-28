Estas plantas nunca devem ser colocadas perto das laranjeiras ou limoeiros

Estas frutas são as melhores frutas para começar o dia com mais energia

Se quer ter árvores de citrinos saudáveis e cheias de força, tenha cuidado com o que está à volta

Para que os citrinos cresçam de forma saudável e produtiva, não basta garantir sol e rega adequados. É igualmente importante saber que plantas podem ajudar ou, pelo contrário, prejudicar o seu desenvolvimento. Conhecer os chamados “bons” e “maus vizinhos” de limoeiros, laranjeiras e outras árvores de citrinos pode fazer toda a diferença no cultivo.

O site australiano Better Homes and Gardens partilha vários conselhos essenciais sobre o que deve, e não deve, plantar junto destas árvores.

Evitar a competição por água e nutrientes

Os citrinos precisam de um solo equilibrado e bem hidratado. Plantas muito exigentes em água, como as hortênsias, podem competir diretamente com os citrinos, deixando-os mais vulneráveis à desidratação. O mesmo acontece com culturas de raízes profundas, que podem interferir com o sistema radicular das árvores. Se optar por plantar ervas aromáticas nas proximidades, evite revolver demasiado a terra.

Manter espaço livre junto ao tronco

É recomendável deixar uma área com cerca de 30 centímetros à volta do tronco totalmente livre de outras plantas. Este espaço facilita as tarefas de poda e colheita, permite observar o estado geral da árvore e evita a acumulação excessiva de humidade ou o crescimento indesejado de vegetação.

Evitar árvores e arbustos de grande porte

Os limoeiros e laranjeiras necessitam de sol direto durante grande parte do dia. Árvores ou arbustos altos podem criar sombra excessiva e, além disso, competir por água e nutrientes, comprometendo o crescimento e a produção dos citrinos.

Garantir distância em relação ao relvado

Quando a relva cresce demasiado perto do tronco, existe o risco de este ser danificado durante o corte ou aparo. Manter a mesma faixa livre de cerca de 30 centímetros em torno da base da árvore ajuda a protegê-la e assegura condições mais seguras para o seu desenvolvimento.

Afinal, o que plantar perto dos citrinos?

Segundo o Better Homes and Gardens, existem plantas que podem ser verdadeiras aliadas dos citrinos. Algumas ajudam a atrair polinizadores, outras contribuem para afastar pragas e há ainda as que melhoram a qualidade do solo — tudo isto com o bónus de tornar o jardim mais bonito.

As melhores plantas companheiras são aquelas que exigem condições semelhantes de solo, luz e humidade. Ervas aromáticas e plantas floridas como manjericão, borragem, capuchinhas, malmequeres e alisso são boas escolhas. Ainda assim, ao plantá-las, é importante ter cuidado para não danificar as raízes dos citrinos, evitando escavações profundas junto às árvores.