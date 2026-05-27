Toda a gente pensa que isto fica na Ásia — mas está a apenas 1 hora de Lisboa

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Há um refúgio a cerca de 1 hora de Lisboa que está a conquistar quem procura desligar da rotina e mergulhar numa experiência em plena natureza.

Entre a floresta e o oceano, na região de Peniche, o Bukubaki Eco Surf Resort tem-se afirmado como um destino ideal para quem quer escapar à rotina e viver uma experiência mais ligada à natureza.

O espaço aposta num conceito centrado na sustentabilidade, no bem-estar e na gestão eficiente de recursos, oferecendo diferentes tipos de alojamento que aliam conforto a uma integração harmoniosa com o ambiente natural.

Quanto custam os alojamentos?

As opções disponíveis são diversificadas e adequam-se a vários tipos de estadia e orçamentos. As Treehouse Wide, suspensas entre as árvores e com capacidade para até seis pessoas, têm preços desde 192 euros por noite. Já as mais compactas Treehouse Tiny, pensadas para até quatro pessoas, começam nos 144 euros por noite.

O Bungalow, localizado ao nível do solo e também com capacidade para quatro pessoas, apresenta valores a partir de 126 euros por noite.

Para quem procura uma alternativa mais económica, existem as Canadian Rooms, com preços desde 80 euros por noite nas versões Family e Group, destinadas a grupos entre três e quatro pessoas. Há ainda a Canadian Room Comfort, concebida para duas pessoas e com acesso a balneários partilhados.

Na gama mais acessível, a Sharing Villa surge com preços desde 34 euros por pessoa, promovendo um conceito de alojamento partilhado e social. Por sua vez, a Sharing Villa Deluxe, que oferece mais privacidade e capacidade até quatro pessoas, tem valores a partir de 90 euros por noite.

Atividades e gastronomia

Além do alojamento, o Bukubaki destaca-se pela forte componente de experiências, disponibilizando atividades como aulas de surf, skate e yoga, passeios de bicicleta, trilhos na natureza, sessões de meditação e massagens. O espaço conta ainda com piscina de água salgada, sauna e várias zonas de relaxamento.

A componente gastronómica também integra a experiência, através de um restaurante que privilegia produtos locais e pratos de inspiração mediterrânica, num ambiente descontraído em pleno contacto com a natureza.

Situado perto das praias de Peniche, o Bukubaki apresenta-se como uma opção para quem procura uma escapadinha sustentável, ativa e em contacto direto com o meio natural. Para mais informações, veja aqui.