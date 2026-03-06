Como um aspirador de 75 euros nos faz esquecer a Dyson

Este artigo pode conter links afiliados*

Depois de o experimentar, muitos clientes dizem que este aspirador os fez esquecer modelos muito mais caros

Há produtos que nos fazem pensar duas vezes antes de gastar centenas de euros em marcas premium. No mundo dos aspiradores sem fios, a Dyson tornou-se quase sinónimo de potência e inovação. Mas a verdade é que começam a surgir alternativas surpreendentes — e uma delas custa apenas cerca de 75 euros. Depois de o experimentar, muitos clientes dizem que este aspirador os fez esquecer modelos muito mais caros.

Falamos do aspirador sem fios da Tdyon, um modelo que se tornou Escolha da Amazon e que está a conquistar milhares de utilizadores graças à combinação de potência, autonomia e funcionalidades inteligentes por um preço extremamente competitivo.

O primeiro destaque vai para a potência de sucção. Equipado com um motor de 450 W, este aspirador consegue atingir até 40.000 Pa (40 KPa) de força de sucção, um valor impressionante para um modelo desta gama de preço. Na prática, isso traduz-se numa limpeza eficaz em praticamente todas as superfícies da casa — desde pisos duros e azulejos até tapetes e sofás. Poeiras finas, migalhas ou até pêlos de animais de estimação desaparecem rapidamente com uma única passagem.

Outro ponto que costuma fazer diferença nos aspiradores sem fios é a autonomia. Neste caso, o modelo da Tdyon consegue oferecer até 50 minutos de funcionamento, graças a um conjunto de seis baterias removíveis de 2500 mAh. Isto significa que é perfeitamente possível limpar uma casa inteira sem interrupções. Segundo a marca, uma única carga permite aspirar uma área de cerca de 90 metros quadrados até três vezes.

Mas este aspirador não aposta apenas na potência. A tecnologia de filtragem também merece destaque. O equipamento integra um sistema de filtragem de 11 camadas com separação ciclónica, capaz de capturar 99,99% das partículas microscópicas, incluindo pó fino, bactérias e ácaros com menos de 0,3 micrómetros. Para quem sofre de alergias ou tem animais em casa, esta característica pode fazer uma diferença real na qualidade do ar.

O depósito de pó também foi pensado para simplificar a limpeza. Com 1,5 litros de capacidade, permite aspirar toda a casa sem necessidade de o esvaziar constantemente — algo que muitas vezes acontece em aspiradores mais compactos.

A cabeça de limpeza inclui ainda uma escova anti-emaranhamento em forma de V, especialmente útil para lidar com cabelos longos ou pêlos de animais. Este sistema ajuda a evitar que os fios se enrolam no rolo, reduzindo o trabalho de manutenção. A escova tem também grande flexibilidade, podendo rodar até 180° lateralmente e 90° verticalmente, o que facilita a limpeza de cantos, debaixo de móveis ou em zonas mais difíceis.

Para tornar tudo ainda mais prático, a escova integra luzes LED, que ajudam a revelar pó escondido em zonas mais escuras da casa — como debaixo do sofá ou da cama.

Um detalhe que normalmente encontramos em modelos muito mais caros é o ecrã LED a cores integrado. Este pequeno painel permite acompanhar em tempo real várias informações importantes, como:

nível de bateria

modo de sucção selecionado

alertas de manutenção

avisos de possíveis falhas

Esta funcionalidade ajuda a gerir melhor o uso do aspirador e a prolongar a sua vida útil.

Entre as principais características deste aspirador destacam-se:

Potência de sucção: até 40.000 Pa (40 KPa)

Motor: 450 W

Autonomia: até 50 minutos

Bateria: 6 células removíveis de 2500 mAh

Capacidade do depósito: 1,5 litros

Sistema de filtragem: 11 camadas com eficiência de 99,99%

Escova anti-emaranhamento com rotação flexível

Luzes LED para limpeza em zonas escuras

Ecrã LED a cores com informação em tempo real

Apesar do preço acessível, este modelo acumula mais de 1.400 avaliações na Amazon, com uma média de 4,4 estrelas em 5, o que mostra a satisfação geral dos utilizadores. Muitos destacam a potência inesperada para o preço, a autonomia da bateria e a facilidade de utilização.

Neste momento, o aspirador está disponível por cerca de 75,44 euros, com desconto incluído. Tendo em conta as características que oferece (potência elevada, boa autonomia e funcionalidades inteligentes) é fácil perceber porque há quem diga que este modelo prova que não é preciso gastar centenas de euros para ter um aspirador realmente eficaz.

