Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador robô
Aspirador robô

Ese é um equipamento 3 em 1: aspira, mapeia e lava o chão. E está agora mais barato

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem tem animais e muitos cabelos compridos em casa sabe bem o problema: os pelos acumulam-se nos rodapés, nos tapetes e, inevitavelmente, nas escovas dos robôs aspiradores, que ficam emaranhadas e entupidas ao fim de pouco tempo. O Lefant M330 Pro resolve este problema pela raiz com uma entrada de sucção sem escova, que elimina os emaranhados de cabelos e dispensa a limpeza frequente do mecanismo. Uma vantagem simples, mas que faz toda a diferença no dia a dia.

COMPRE AQUI 

Para além desta característica, o M330 Pro é um equipamento 3 em 1: aspira, mapeia e lava o chão. O reservatório de água de 200 ml e o esfregão removível permitem uma limpeza mais completa sem esforço adicional, sendo apenas necessário esvaziar o recipiente após cada utilização para evitar fugas.

Em termos de navegação, o robô utiliza tecnologia dToF com um alcance de varrimento de 15 metros, o que lhe permite criar mapas detalhados da habitação e planear rotas sem repetições, garantindo uma cobertura completa. A autonomia chega aos 150 minutos, suficiente para espaços até 150 metros quadrados, e o robô regressa automaticamente à base para carregar, retomando depois a limpeza onde parou.

A deteção de obstáculos por sensor PSD cobre um ângulo de 190 graus, identificando móveis, cabos e objetos pequenos com precisão. O design ultrafino de 95 milímetros permite-lhe chegar a zonas habitualmente difíceis de alcançar, como o espaço por baixo de sofás e camas.

COMPRE AQUI 

O controlo é feito através de aplicação ou por comandos de voz, com suporte para Google Assistant e Alexa. É possível definir zonas proibidas, programar horários e escolher modos de limpeza. O robô deteta ainda automaticamente a presença de tapetes, aumentando a potência de sucção (chega aos 5.000 Pa) nessas superfícies.

O depósito de poeira com capacidade de 450 ml reduz a frequência de esvaziamento e não requer estação de recolha automática de pó, o que simplifica a configuração e o espaço necessário em casa.

Com mais de 18.800 avaliações na Amazon e uma classificação de 4,3 em 5 estrelas, o M330 Pro reúne um historial considerável de opiniões positivas. A marca Lefant conta com uma taxa de avaliações positivas de 86% entre os clientes verificados, com mais de dez mil encomendas recentes.

O Lefant M330 Pro está disponível por 120,96 euros, com um desconto de 15% sobre o preço de referência de 142,30 euros.

COMPRE AQUI 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador barato Robô Amazon Descontos

RELACIONADOS

Limpa colchões a 60 graus: máquina elimina ácaros com sistema de raios UV e sucção poderosa

A Não Perder

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

Há 1h e 8min

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Há 3h e 8min

Sandra Felgueiras assinala o fim de um capítulo: "Que sejas muito feliz"

Hoje às 12:00

Espanhóis destacam pó para cabelo que dá volume instantâneo: “com capacidade para elevar as raízes”

Hoje às 11:01

Quanto custou o vestido que a primeira-dama usou na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro?

Hoje às 11:00

Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor

Hoje às 09:00

Mulher de cantor impressionou ao perder 30 quilos aos 45 anos. Eis a estratégia que seguiu

Hoje às 09:00
MAIS

Mais Vistos

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

Ontem às 11:39

Cláudio Ramos comenta uma das gravidezes mais faladas do momento: «Que venha com saúde»

Hoje às 10:25

Inesperado! Juiz Hélder Fráguas «invade» estúdio, em direto

Ontem às 10:40

'Bomba': Hugo assume relação fora da casa após beijar Sara e esta foi a reação imperdível de Cláudio Ramos

Hoje às 10:06

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Há 8 min

É ideal para quando a carteira aperta: veja a receita desta massa que se faz em 30 minutos

Hoje às 10:00

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

10 mar, 16:00

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

9 mar, 13:00

Fora do Estúdio

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Há 3h e 8min

Sandra Felgueiras assinala o fim de um capítulo: "Que sejas muito feliz"

Hoje às 12:00

Quanto custou o vestido que a primeira-dama usou na cerimónia de tomada de posse de António José Seguro?

Hoje às 11:00

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Ontem às 16:30

Fotos

Evite este erro se deseja um puré de batata cremoso. Troque a manteiga por isto

Há 8 min

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

Há 1h e 8min

Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"

Há 3h e 8min

Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Há 3h e 49min