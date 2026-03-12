Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova

Este artigo pode conter links afiliados*

Ese é um equipamento 3 em 1: aspira, mapeia e lava o chão. E está agora mais barato

Quem tem animais e muitos cabelos compridos em casa sabe bem o problema: os pelos acumulam-se nos rodapés, nos tapetes e, inevitavelmente, nas escovas dos robôs aspiradores, que ficam emaranhadas e entupidas ao fim de pouco tempo. O Lefant M330 Pro resolve este problema pela raiz com uma entrada de sucção sem escova, que elimina os emaranhados de cabelos e dispensa a limpeza frequente do mecanismo. Uma vantagem simples, mas que faz toda a diferença no dia a dia.

Para além desta característica, o M330 Pro é um equipamento 3 em 1: aspira, mapeia e lava o chão. O reservatório de água de 200 ml e o esfregão removível permitem uma limpeza mais completa sem esforço adicional, sendo apenas necessário esvaziar o recipiente após cada utilização para evitar fugas.

Em termos de navegação, o robô utiliza tecnologia dToF com um alcance de varrimento de 15 metros, o que lhe permite criar mapas detalhados da habitação e planear rotas sem repetições, garantindo uma cobertura completa. A autonomia chega aos 150 minutos, suficiente para espaços até 150 metros quadrados, e o robô regressa automaticamente à base para carregar, retomando depois a limpeza onde parou.

A deteção de obstáculos por sensor PSD cobre um ângulo de 190 graus, identificando móveis, cabos e objetos pequenos com precisão. O design ultrafino de 95 milímetros permite-lhe chegar a zonas habitualmente difíceis de alcançar, como o espaço por baixo de sofás e camas.

O controlo é feito através de aplicação ou por comandos de voz, com suporte para Google Assistant e Alexa. É possível definir zonas proibidas, programar horários e escolher modos de limpeza. O robô deteta ainda automaticamente a presença de tapetes, aumentando a potência de sucção (chega aos 5.000 Pa) nessas superfícies.

O depósito de poeira com capacidade de 450 ml reduz a frequência de esvaziamento e não requer estação de recolha automática de pó, o que simplifica a configuração e o espaço necessário em casa.

Com mais de 18.800 avaliações na Amazon e uma classificação de 4,3 em 5 estrelas, o M330 Pro reúne um historial considerável de opiniões positivas. A marca Lefant conta com uma taxa de avaliações positivas de 86% entre os clientes verificados, com mais de dez mil encomendas recentes.

O Lefant M330 Pro está disponível por 120,96 euros, com um desconto de 15% sobre o preço de referência de 142,30 euros.

