Esqueça o pó: a vida de quem tem lareira (ou churrasqueira) muda com este aspirador de cinzas

Aspirador de cinzas
Aspirador de cinzas

o tubo flexível de metal com revestimento garante resistência ao calor, enquanto o sistema de dupla filtragem (HEPA e pré-filtro lavável) assegura uma limpeza mais higiénica

Se gosta de manter tudo impecável — até mesmo a lareira — vai querer conhecer o Cenerill PRCEN001 da Ribimex. Fabricado em Itália e pensado para quem valoriza praticidade e durabilidade, este aspirador de cinzas combina potência e design funcional num equipamento compacto e eficaz. Com 1000 W de potência e um depósito de 18 litros, é perfeito para limpar cinzas de lareiras, churrasqueiras e fogões a pellets, poupando tempo e esforço.

A Ribimex não descura os detalhes: o tubo flexível de metal com revestimento garante resistência ao calor, enquanto o sistema de dupla filtragem (HEPA e pré-filtro lavável) assegura uma limpeza mais higiénica, evitando a dispersão de poeiras finas. Resultado? Um ambiente mais limpo e saudável, com menos preocupações e mais conforto.

Avaliado com 4,1 estrelas por mais de 10 mil utilizadores, este aspirador tornou-se um dos favoritos dos amantes de lareiras e espaços exteriores. Por cerca de 49,70 euros, é um investimento acessível para quem quer simplificar a rotina doméstica com eficiência e qualidade — e sem abrir mão do estilo italiano.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador de cinzas Lareira

