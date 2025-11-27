Pelos, ácaros e sujidade em colchões? Este aspirador de mão acaba com tudo

Este artigo pode conter links afiliados*

O Hoover Ultravortex 2 caiu de 151€ para 90€ e promete remover ácaros, pó e pelos que os aspiradores normais não conseguem apanhar.

A Black Friday trouxe uma redução que não passa despercebida: o Hoover Ultravortex 2 baixou de 151€ para 90€, um corte de 40% que tem impulsionado as vendas de um modelo que reúne 4,6 estrelas e quase quatro mil avaliações. A procura tem sido motivada sobretudo pela capacidade de remover pó acumulado e reduzir a presença de ácaros. Entre os muitos testemunhos, há quem sublinhe que “é incrível a quantidade de pó que se acumula num colchão em poucos dias”.

Criado para uma limpeza mais cuidada dos tecidos

Pensado para colchões, sofás e estofos, destaca-se por combinar sucção constante com luz UV, que contribui para higienizar as fibras. Vários compradores notam que o aspirador retira partículas que não eram captadas pelos modelos tradicionais — como descreve um utilizador: “não consigo acreditar na quantidade de pó recolhida dos nossos colchões e almofadas”. O sensor luminoso, que muda de cor consoante o nível de sujidade, ajuda a perceber quando a superfície está realmente pronta a ser usada.

Um apoio útil para quem convive com animais

Quem tem animais de companhia encontra neste equipamento um apoio evidente. Uma avaliação resume bem essa experiência: “tira os pelos das mascotes de verdade, sem falsas promessas”. O movimento rotativo facilita a remoção de pelos e partículas mais entranhadas, enquanto o depósito de 0,6 litros permite uma utilização frequente sem grande interrupção. Há também quem o utilize noutros têxteis domésticos, afirmando que “extrai sujidade que não se vê e deixa uma sensação de limpeza profunda”.

Uma aposta sólida neste período de compras

Com a chegada da Black Friday, o modelo volta a destacar-se entre as escolhas de quem quer reforçar a higiene do quarto e reduzir elementos que incomodam quem sofre de alergias. Entre os comentários mais recorrentes está a surpresa com os resultados: “uma das melhores compras que fiz”, escreve um utilizador que passou a incluí-lo na rotina semanal. A combinação entre preço reduzido, funcionalidades dedicadas aos têxteis e avaliações consistentes explica porque este aspirador continua entre as propostas mais procuradas nesta época.

