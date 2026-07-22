Pequeno, leve e multifuncional: o aspirador portátil que limpa, sopra e custa pouco mais de 20€

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Acessível e surpreendente: como este pequeno dispositivo resolve a sujidade do dia a dia em minutos

Limpar migalhas do sofá, tirar o pó do teclado ou dar um retoque rápido ao interior do carro nem sempre justifica puxar por um aspirador grande. É para este tipo de tarefa que entram os aspiradores de mão sem fios, como o Nuxory, pensado precisamente para pequenas limpezas do dia a dia. O que distingue este modelo é ter três funções num único aparelho: além de aspirar, também sopra pó acumulado em frestas e funciona como bomba de vácuo para sacos de arrumação ou pequenos insufláveis.

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Destaques e Especificações Técnicas

Desempenho e força de sucção: Equipado com um motor de 120 W (que define a força de trabalho do equipamento), atinge as 42.000 RPM — o que significa que as pás internas giram 42 mil vezes por minuto. Este movimento rápido gera uma potência de sucção de 8000 Pa, ideal para puxar detritos, areia e pelos de animais.

Filtragem eficiente: Conta com um filtro HEPA lavável e reutilizável, desenhado para reter micropartículas e evitar que alergénios regressem ao ambiente durante a utilização.

Conta com um filtro HEPA desenhado para reter micropartículas e evitar que alergénios regressem ao ambiente durante a utilização. Autonomia e carregamento: A bateria de lítio recarregável via USB-C carrega totalmente em cerca de 3 a 4 horas, oferecendo até 30 minutos de autonomia contínua sem a complicação de fios a atrapalhar.

A bateria de lítio carrega totalmente em cerca de 3 a 4 horas, oferecendo até contínua sem a complicação de fios a atrapalhar. Kit de acessórios completo: Inclui diferentes ponteiras (como o bico pontiagudo para cantos afunilados, a escova plana e a escova de cerdas redondas), facilitando a adaptação a superfícies delicadas ou locais de difícil acesso, como calhas de janelas e estofos.

O que dizem os utilizadores

A recetividade de quem já o testou este aspirador reflete a utilidade do equipamento no quotidiano. Nas avaliações, os compradores sublinham que a experiência "superou as expectativas desde a primeira utilização", destacando o formato compacto e a facilidade de manuseamento. A versatilidade da função traseira de sopro é outro dos pontos fortes apontados, sendo descrita como "muito útil para soprar pó de locais inacessíveis ou encher balões". Além disso, a liberdade do formato sem fios é frequentemente elogiada, com utilizadores a salientarem a praticidade de ter um produto "útil e fácil de usar em qualquer ocasião".

Vale o investimento?

Com uma avaliação média sólida de 4,0 estrelas, o aspirador afirma-se como uma escolha equilibrada para quem procura funcionalidade sem realizar um grande investimento. A sua portabilidade permite guardá-lo facilmente no porta-luvas do carro, numa gaveta da secretária ou num armário da cozinha, garantindo prontidão para qualquer pequena emergência de limpeza. Para quem valoriza versatilidade, este modelo cumpre o que promete de forma simples e direta.

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