Pequeno, leve e multifuncional: o aspirador portátil que limpa, sopra e custa pouco mais de 20€

  • Dois às 10

Este artigo pode conter links afiliados*

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Acessível e surpreendente: como este pequeno dispositivo resolve a sujidade do dia a dia em minutos

Limpar migalhas do sofá, tirar o pó do teclado ou dar um retoque rápido ao interior do carro nem sempre justifica puxar por um aspirador grande. É para este tipo de tarefa que entram os aspiradores de mão sem fios, como o Nuxory, pensado precisamente para pequenas limpezas do dia a dia. O que distingue este modelo é ter três funções num único aparelho: além de aspirar, também sopra pó acumulado em frestas e funciona como bomba de vácuo para sacos de arrumação ou pequenos insufláveis.

Adquira o aspirador na Amazon a 22,35€ 

Destaques e Especificações Técnicas

  • Desempenho e força de sucção: Equipado com um motor de 120 W (que define a força de trabalho do equipamento), atinge as 42.000 RPM — o que significa que as pás internas giram 42 mil vezes por minuto. Este movimento rápido gera uma potência de sucção de 8000 Pa, ideal para puxar detritos, areia e pelos de animais.

  • Filtragem eficiente: Conta com um filtro HEPA lavável e reutilizável, desenhado para reter micropartículas e evitar que alergénios regressem ao ambiente durante a utilização.
  • Autonomia e carregamento: A bateria de lítio recarregável via USB-C carrega totalmente em cerca de 3 a 4 horas, oferecendo até 30 minutos de autonomia contínua sem a complicação de fios a atrapalhar.
  • Kit de acessórios completo: Inclui diferentes ponteiras (como o bico pontiagudo para cantos afunilados, a escova plana e a escova de cerdas redondas), facilitando a adaptação a superfícies delicadas ou locais de difícil acesso, como calhas de janelas e estofos.
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

O que dizem os utilizadores

A recetividade de quem já o testou este aspirador reflete a utilidade do equipamento no quotidiano. Nas avaliações, os compradores sublinham que a experiência "superou as expectativas desde a primeira utilização", destacando o formato compacto e a facilidade de manuseamento. A versatilidade da função traseira de sopro é outro dos pontos fortes apontados, sendo descrita como "muito útil para soprar pó de locais inacessíveis ou encher balões". Além disso, a liberdade do formato sem fios é frequentemente elogiada, com utilizadores a salientarem a praticidade de ter um produto "útil e fácil de usar em qualquer ocasião".

Vale o investimento?

Com uma avaliação média sólida de 4,0 estrelas, o aspirador afirma-se como uma escolha equilibrada para quem procura funcionalidade sem realizar um grande investimento. A sua portabilidade permite guardá-lo facilmente no porta-luvas do carro, numa gaveta da secretária ou num armário da cozinha, garantindo prontidão para qualquer pequena emergência de limpeza. Para quem valoriza versatilidade, este modelo cumpre o que promete de forma simples e direta.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Adquira o aspirador na Amazon a 22,35€ 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Aspirador de mão Nuxory Aspirador portátil Aspirador sem fios Amazon
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

Menos de 60 € por um aspirador vertical? Este modelo está a dar que falar

Este power bank cabe no bolso, carrega o telemóvel várias vezes e está agora mais barato

Menos caro, mesma eficácia: este aspirador tipo Dyson está com 40% de desconto

"A minha filha adorou e dá-lhe imenso uso": O tablet de 100€ que vem com tudo incluído

O pesadelo do bolor acabou: Este spray de marca alemã é o mais vendido da Amazon por apenas 7€

O sofá e os bancos do carro podem ficar como novos sem pagar uma fortuna a profissionais

A Não Perder

Adeus bateria fraca: este power bank carrega o telemóvel até 4 vezes e traz cabo incluído

Há 2 min

«Saiu de casa para nunca mais voltar»: José ficou viúvo há menos de um mês quando o impensável aconteceu

Há 2 min

Filho de Luís Represas segue as pisadas artísticas do pai e já foi estrela em projeto da TVI

Há 2h e 40min

Sucedem-se as homenagens. Manuel Luís Goucha reage à morte de Luís Represas

Há 2h e 52min

Morreu Luís Represas. Revelada a causa da morte do cantor

Há 3h e 32min

Luto. Ex-concorrente do Big Brother vive a maior dor após perder a filha: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Há 3h e 39min

Marta Cardoso explica decisão radical que tomou: «Não preciso delas para a minha vida»

Ontem às 15:58
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos corre atrás de criança que "fugiu" para trás do estúdio: «Ela está-me a destruir a casa»

Ontem às 10:31

Adriano Silva Martins pede desculpa após comunicado da família de concorrente do Big Brother Verão

Ontem às 10:46

Cláudio Ramos recebe notícia sobre famoso português: “Acabou mesmo agora de dizer. Foi internado no hospital”

16 jul, 10:46

Cristina Ferreira confronta concorrente expulso do "Big Brother Verão": «Tu vais ter de explicar»

20 jul, 11:20

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

Há 1h e 17min

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

Há 1h e 42min

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Filho de Luís Represas segue as pisadas artísticas do pai e já foi estrela em projeto da TVI

Há 2h e 40min

Sucedem-se as homenagens. Manuel Luís Goucha reage à morte de Luís Represas

Há 2h e 52min

Morreu Luís Represas. Revelada a causa da morte do cantor

Há 3h e 32min

Luto. Ex-concorrente do Big Brother vive a maior dor após perder a filha: «Nunca mais serei a mesma pessoa»

Há 3h e 39min

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Adeus bateria fraca: este power bank carrega o telemóvel até 4 vezes e traz cabo incluído

Há 2 min

«Saiu de casa para nunca mais voltar»: José ficou viúvo há menos de um mês quando o impensável aconteceu

Há 2 min

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

Há 1h e 17min

Pequeno, leve e multifuncional: o aspirador portátil que limpa, sopra e custa pouco mais de 20€

Há 1h e 27min