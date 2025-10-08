Só hoje! O aspirador que elimina manchas e odores dos tecidos está a menos de 90 euros

Bissell 1558N Máquina de limpeza manual para manchas e tapetes
Bissell 1558N Máquina de limpeza manual para manchas e tapetes

De sofás a tapetes, este aspirador devolve nova vida a todos os tecidos da casa

O Prime Day da Amazon chegou e trouxe descontos generosos em tecnologia, moda e casa — incluindo alguns aparelhos que prometem resultados de limpeza dignos de um profissional. Um dos destaques é o aspirador portátil BISSELL SpotClean Pet Pro, que durante os dias 7 e 8 de outubro está a 162 euros, em vez dos habituais 249 euros — uma redução de 38%. Com mais de 300 compras no último mês e uma classificação média de 4,4 estrelas, é um dos produtos mais procurados por quem quer uma limpeza profunda sem esforço.

Este modelo da BISSELL foi pensado para eliminar manchas difíceis e odores persistentes em tecidos como tapetes, sofás e colchões. Equipado com um motor de 750W e sucção de nível profissional, remove resíduos de café, vinho ou até pegadas, devolvendo frescura e cor às superfícies. O sistema de dois depósitos independentes — um para água limpa e outro para a sujidade — assegura que cada passagem é feita com água fresca, enquanto o peso de apenas 5,8 kg e o cabo de 6,7 metros tornam o processo prático e ágil, alcançando todos os cantos da casa.

bissel aspirador de tecidos na amazon

Os utilizadores confirmam os resultados. Uma cliente portuguesa contou que só percebeu o verdadeiro estado do sofá quando viu a cor da água após a limpeza, e outro comprador afirma que “remove sujidade de onde pensava que não havia e deixa tudo reluzente”. Para famílias com crianças ou animais de estimação, o SpotClean Pet Pro é quase uma pequena revolução doméstica — há até quem diga que os amigos pedem o aparelho emprestado.

O Prime Day da Amazon, que decorre a 7 e 8 de outubro, marca o início da época de compras de outono e oferece reduções exclusivas para membros Prime. O serviço inclui entregas rápidas e gratuitas, devoluções simples e acesso a filmes, séries e música. Um evento que já se tornou um marco anual — e a altura perfeita para investir num aparelho que promete deixar a casa irrepreensível.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

