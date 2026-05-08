O rival da Dyson que penteia os animais e revela a sujidade invisível

  • Dois às 10
  • Há 2h e 42min

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A alternativa à Dyson com luz verde que custa uma fração do preço e aspira os animais

Quem tem animais de estimação sabe que os pelos espalhados pela casa são uma batalha diária. O Fieety Ultra 10 tenta resolver esse problema com uma função pouco comum nesta faixa de preço: um acessório de escovagem que remove o pelo diretamente do animal antes de este acabar no chão ou nos sofás.

Por 164,16€, este aspirador tornou-se uma das alternativas mais interessantes para quem procura potência, acessórios úteis e uma limpeza mais prática no dia a dia.

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fieety ultra 10

O que o torna diferente

O principal destaque do Fieety Ultra 10 é o acessório pensado para cães e gatos, que ajuda a remover o pelo morto enquanto escova o animal.

Mas há outra funcionalidade que também chama a atenção: a luz LED verde integrada na escova principal. Esta tecnologia, normalmente presente em modelos muito mais caros, ajuda a revelar pó fino e pelos quase invisíveis em pisos e tapetes. Segundo vários utilizadores da Amazon, a diferença nota-se sobretudo em zonas que parecem limpas à primeira vista.

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Potência e limpeza profunda

O aspirador combina:

  • motor de 600W

  • sucção de 50.000 Pa

  • sistema de filtragem de alta eficiência

Na prática, isso permite remover sujidade acumulada em:

  • tapetes

  • frestas

  • sofás

  • cantos difíceis

  • interior do carro

O rolo principal foi também desenhado para evitar que se enrolem cabelos ou pelos longos, um problema comum em muitos aspiradores sem fios.

Mais silencioso para animais

Outro ponto forte é o nível de ruído inferior a 62 dB. Para quem tem cães ou gatos mais sensíveis, isso pode fazer diferença durante a utilização, especialmente na escovagem direta do pelo. A marca aposta numa experiência menos intrusiva e mais confortável tanto para os animais como para a utilização diária em casa.

Autonomia e versatilidade

Com até 65 minutos de autonomia, o Fieety Ultra 10 consegue limpar uma casa inteira com uma única carga.

O modelo inclui ainda um sistema 15 em 1 que permite transformá-lo rapidamente num aspirador de mão para:

  • sofás
  • escadas
  • colchões
  • carros
  • zonas estreitas

O Fieety Ultra 10 posiciona-se como uma alternativa acessível aos modelos premium de marcas conhecidas, mas com funcionalidades que normalmente só aparecem em equipamentos bastante mais caros.

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