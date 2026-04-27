“A melhor compra que fiz”: este aspirador para piscina custa muito menos do que imagina

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Aspirador para piscina
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Se está cansado de montar sistemas de filtragem complexos, este aspirador manual promete simplificar a sua rotina de verão e deixar a água pronta para mergulhos num instante

Ter o fundo da piscina impecável não tem de custar uma fortuna nem exigir robôs de mil euros. Este aspirador manual da Intex, que é atualmente o mais vendido da Amazon na sua categoria, está com um desconto significativo, passando de 71€ para apenas 59€. Com uma média de 4 estrelas e tendo registado mais de 200 compras no último mês, o dispositivo conquista pela sua simplicidade e autonomia. “Pelo preço que tem, cumpre a sua função com distinção e aspira tudo com muita facilidade”, afirma um utilizador satisfeito. Outro comprador destaca a eficácia imediata ao referir que “tem força suficiente para recolher areia, folhas e até pequenos resíduos que ficam acumulados no fundo”.

Liberdade sem fios e filtragem de alta precisão

O grande diferencial deste modelo é a sua bateria recarregável, que oferece cerca de 50 minutos de utilização contínua, o que é mais do que suficiente para limpar uma piscina média ou um jacuzzi. O sistema de segurança é outro ponto elogiado, uma vez que o motor apenas se liga quando deteta que está totalmente submerso, protegendo o equipamento de danos acidentais. “Fiquei muito impressionado com o quão silencioso é, além de ser extremamente leve de manusear”, nota uma cliente nas avaliações da plataforma. O kit inclui ainda dois sacos de filtro diferentes, permitindo adaptar a limpeza conforme a sujidade seja mais grossa ou partículas de pó mais finas.

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aspirador sem fios para piscinas

A solução ideal para piscinas desmontáveis e spas

Muitos utilizadores consideram este aparelho um investimento indispensável, especialmente pela facilidade de montagem e arrumação comparativamente aos sistemas de mangueiras tradicionais. Por ser portátil e incluir um mastro extensível, permite chegar a todos os cantos sem esforço físico. “É uma grande ajuda para a manutenção diária, não esperávamos que funcionasse tão bem pelo valor investido”, resume um dos comentários mais votados. Como nota final, os compradores reforçam que a limpeza do próprio filtro é rápida e intuitiva, garantindo que a água se mantém cristalina durante todo o verão com o mínimo de trabalho. “Ficou tudo impecável logo na primeira passagem”, conclui um utilizador satisfeito.

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