Donos de animais! O aspirador que tira manchas de sofás e tapetes está a 152 € (antes 264 €) na Black Friday

Este artigo pode conter links afiliados*

Se está farta de tentar tirar manchas de sofás e tapetes sem sucesso, este aspirador portátil pode mudar tudo

Quem tem animais de estimação em casa conhece bem o drama: aquela mancha no sofá que não sai, o tapete que ficou com uma nódoa ou os estofos do carro que nunca mais voltaram ao estado original. Limpar tecidos a fundo é bem mais complicado do que parece, mas não é preciso chamar uma equipa de profissionais para o fazer. É por isso que o aspirador portátil BISSELL SpotClean Pet Pro tem feito tanto sucesso — e está agora a 152,47 €, quando antes custava 264,29 €, um desconto de 42% que raramente aparece.

Não é por acaso que registou mais de duas mil compras só no mês passado e acumula mais de 18 mil avaliações com 4,4 estrelas na Amazon. Se anda cansado de tentar remover manchas de tecidos sem sucesso, este é o momento ideal para experimentar um aparelho que realmente funciona.

Adquira aqui

O BISSELL SpotClean Pet Pro é um aspirador portátil de pó e água especialmente pensado para limpeza profunda de tecidos — sofás, tapetes, carpetes, estofos do carro e até colchões. Com um motor potente de 750W, borrifa, esfrega e aspira ao mesmo tempo, removendo manchas que parecem impossíveis de tirar. A mangueira integrada de 1,5 metros permite chegar a qualquer zona com precisão, enquanto a ação de escova combinada com sucção forte garante resultados visíveis logo na primeira passagem. Um dos pontos inteligentes é a tecnologia de dois tanques: um para água limpa com produto de limpeza e outro que armazena apenas a sujidade aspirada, mantendo tudo separado e higiénico.

O cabo de 6,7 metros e o tanque de 2,2 litros dão autonomia suficiente para tratar várias manchas sem interrupções. E para quem se preocupa com os produtos usados, o aparelho funciona com fórmulas concentradas da própria BISSELL, desenvolvidas especialmente para eliminar odores e manchas persistentes de animais em tecidos.

As avaliações dos compradores confirmam a eficácia do produto. Muitos descrevem a experiência como uma revelação, com comentários como "limpou uma mancha do sofá na primeira tentativa" e "conseguiu remover uma mancha que estava há mais de um ano no tapete". A diferença visível impressiona: "testei no sofá e no tapete da sala — ficou tudo impecável, como novo". A praticidade também é elogiada, com utilizadores a destacarem que é "pequeno o suficiente para manobrar bem, mas com potência suficiente para carpetes grandes". Alguns referem que o aparelho é "um pouco barulhento", mas a esmagadora maioria conclui que "vale cada cêntimo".

Com quase 19 mil avaliações e 4,4 estrelas, o BISSELL SpotClean Pet Pro confirma-se como a solução para quem está cansado de manchas teimosas em tecidos. E com este desconto da Black Friday, dificilmente haverá melhor altura para o garantir.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.