Donos de animais! O aspirador que tira manchas de sofás e tapetes está a 152 € (antes 264 €) na Black Friday

Este artigo pode conter links afiliados*

Bissell 1558N Máquina de limpeza manual para manchas e tapetes
Bissell 1558N Máquina de limpeza manual para manchas e tapetes

Consulte o preço aqui

Se está farta de tentar tirar manchas de sofás e tapetes sem sucesso, este aspirador portátil pode mudar tudo

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Quem tem animais de estimação em casa conhece bem o drama: aquela mancha no sofá que não sai, o tapete que ficou com uma nódoa ou os estofos do carro que nunca mais voltaram ao estado original. Limpar tecidos a fundo é bem mais complicado do que parece, mas não é preciso chamar uma equipa de profissionais para o fazer. É por isso que o aspirador portátil BISSELL SpotClean Pet Pro tem feito tanto sucesso — e está agora a 152,47 €, quando antes custava 264,29 €, um desconto de 42% que raramente aparece.

Não é por acaso que registou mais de duas mil compras só no mês passado e acumula mais de 18 mil avaliações com 4,4 estrelas na Amazon. Se anda cansado de tentar remover manchas de tecidos sem sucesso, este é o momento ideal para experimentar um aparelho que realmente funciona.

Adquira aqui

BISSEL aspirador de tecidos

O BISSELL SpotClean Pet Pro é um aspirador portátil de pó e água especialmente pensado para limpeza profunda de tecidos — sofás, tapetes, carpetes, estofos do carro e até colchões. Com um motor potente de 750W, borrifa, esfrega e aspira ao mesmo tempo, removendo manchas que parecem impossíveis de tirar. A mangueira integrada de 1,5 metros permite chegar a qualquer zona com precisão, enquanto a ação de escova combinada com sucção forte garante resultados visíveis logo na primeira passagem. Um dos pontos inteligentes é a tecnologia de dois tanques: um para água limpa com produto de limpeza e outro que armazena apenas a sujidade aspirada, mantendo tudo separado e higiénico.

O cabo de 6,7 metros e o tanque de 2,2 litros dão autonomia suficiente para tratar várias manchas sem interrupções. E para quem se preocupa com os produtos usados, o aparelho funciona com fórmulas concentradas da própria BISSELL, desenvolvidas especialmente para eliminar odores e manchas persistentes de animais em tecidos.

As avaliações dos compradores confirmam a eficácia do produto. Muitos descrevem a experiência como uma revelação, com comentários como "limpou uma mancha do sofá na primeira tentativa" e "conseguiu remover uma mancha que estava há mais de um ano no tapete". A diferença visível impressiona: "testei no sofá e no tapete da sala — ficou tudo impecável, como novo". A praticidade também é elogiada, com utilizadores a destacarem que é "pequeno o suficiente para manobrar bem, mas com potência suficiente para carpetes grandes". Alguns referem que o aparelho é "um pouco barulhento", mas a esmagadora maioria conclui que "vale cada cêntimo".

Com quase 19 mil avaliações e 4,4 estrelas, o BISSELL SpotClean Pet Pro confirma-se como a solução para quem está cansado de manchas teimosas em tecidos. E com este desconto da Black Friday, dificilmente haverá melhor altura para o garantir.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Aspirador Portátil BISSELL SpotClean Pet Pro Aspirador de tecidos Black friday Manchas no sofá Animais de estimação

RELACIONADOS

Quem disse que os aquecedores são todos feios? Este estilo retro da Rowenta está a 35 € na Black Friday

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Este aparador caiu de 80 € para 40 € (e vendeu mais de 900 unidades no último mês)

Best-seller! O aspirador “tipo dyson” mais vendido da Amazon está a menos de 100 euros na Black Friday

Dicas

Esqueça a banana. Estes 4 alimentos têm mais potássio

Hoje às 17:00

Ao encontrar uma fita colada na porta de casa, contacte de imediato a polícia

Hoje às 16:30

Os cortes de cabelo e penteados que mudaram o visual destas mulheres: uma inspiração para a próxima visita ao cabeleireiro

Hoje às 16:00

Poucos condutores conhecem a função escondida no pedal do travão do carro

Hoje às 15:30

Quase ninguém conhece a verdadeira função deste botão nos cintos de segurança

Hoje às 15:00

Descubra a utilidade desta pega acima das janelas do carro que poucos conhecem

Hoje às 14:30

Quem disse que os aquecedores são todos feios? Este estilo retro da Rowenta está a 35 € na Black Friday

Hoje às 10:48
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»

Hoje às 11:34

Cristina Ferreira sobre acontecimento que a perturbou: «Tenho a sensação de que me passou um camião por cima»

Hoje às 09:58

Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»

Ontem às 10:50

Cláudio Ramos confronta Carolina Braga: «Alguma vez gostaste do Bordin?»

Hoje às 10:01

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Hoje às 16:05

Com o noivo e o filho, Maria Botelho Moniz volta ao destino que mudou a sua vida

Hoje às 10:06

O vídeo mais comovente. Catarina Siqueira mostra primeiro encontro do filho com Ruy de Carvalho, bisavô aos 98 anos

Hoje às 09:02

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Ontem às 16:21

Fotos

Esqueça a banana. Estes 4 alimentos têm mais potássio

Hoje às 17:00

Ao encontrar uma fita colada na porta de casa, contacte de imediato a polícia

Hoje às 16:30

Entre as discussões do «Secret Story», há um concorrente que emocionou Cristina Ferreira: «Está a dar-nos uma lição de vida»

Hoje às 16:05

Os cortes de cabelo e penteados que mudaram o visual destas mulheres: uma inspiração para a próxima visita ao cabeleireiro

Hoje às 16:00