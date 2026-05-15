O fim do balde e da esfregona: O aspirador de 125€ que aspira e lava o chão numa só passagem

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Encontrar um aparelho que aspira e lava o chão por este preço é uma raridade que tínhamos de partilhar.

Cada vez mais ouvimos pessoas à nossa volta a perguntar qual é o melhor aspirador vertical para comprar, mas a exigência agora mudou: já não basta que aspire bem, as pessoas querem que ele também passe a mopa. O problema é que, mal começamos a pesquisar, percebemos que estes aparelhos de dupla ação custam facilmente mais de 200€ ou 300€. Encontrar um que faça as duas coisas por menos do que isso, e que ainda tenha uma boa potência, costuma ser uma tarefa quase impossível ou uma questão de muita sorte com as promoções.

Foi por essa razão que, quando nos cruzámos com este modelo da Vexilar a 125€, tivemos de parar para analisar os detalhes e contar aos nossos leitores. Para sermos honestos, é difícil ignorar um equipamento que promete reformar o balde e a esfregona por uma fração do preço das marcas mais conhecidas. O que nos despertou a curiosidade foi perceber como é que conseguiram colocar tanta tecnologia — desde a sucção potente até ao sistema de lavagem — num aparelho que custa quase metade do que é habitual no mercado.

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Potência que surpreende e o fim das dores de costas

Ao analisarmos o feedback de quem já o utiliza no dia a dia, há um ponto que surge repetidamente: a força de sucção. Com 65.000 Pa, este modelo tem quase o dobro da potência de muitos aspiradores que custam o mesmo preço, o que explica por que razão os utilizadores dizem que ele "arranca literalmente a sujidade incrustada nos tapetes". Mas, para nós, o detalhe que realmente muda o jogo é o braço articulado. O tubo dobra-se ao meio para que o aspirador chegue debaixo da cama ou do sofá sem que tenhamos de nos baixar; como refere um dos compradores, "as vossas costas vão agradecer". É precisamente este tipo de cuidado com a ergonomia que costumamos encontrar apenas em gamas muito mais altas.

O detalhe da luz verde que não deixa escapar um pelo

Outro pormenor que saltou à vista nas avaliações mais recentes é a eficácia do sistema de mopa. Uma das utilizadoras destaca que o depósito de água tem um sistema de bloqueio, o que evita que o pano esteja sempre a largar água e permite uma limpeza diária da cozinha muito mais controlada. Para quem tem animais de estimação, o veredito parece ser unânime: a combinação das luzes LED verdes com a potência máxima é "um 10/10" para apanhar os pelos que costumam ser invisíveis ou as pedrinhas da areia dos gatos que saltam para fora da caixa. Como diz quem já o testou, é a solução para manter a casa impecável "numa só passagem", sem ter de montar um arsenal de limpeza de cada vez que cai algo no chão.

Com uma avaliação de 4,8 estrelas e a custar atualmente 125€, este aspirador é uma daquelas escolhas sensatas para quem quer as facilidades dos modelos mais caros sem ter de pagar três ou quatro vezes mais por isso.

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