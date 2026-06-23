De 812€ para 334€: este aspirador robot que também lava o chão está com um preço incrível

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Esqueça as limpezas de fim de semana e deixe o trabalho pesado com este modelo topo de gama que mantém um desconto histórico na Amazon.

Se há investimento que transforma a dinâmica de uma casa, é delegar a limpeza diária num dispositivo autónomo e de confiança. A verdade é que este aspirador robot topo de gama raramente esteve tão barato: está com um desconto de 478€, custando menos de metade do preço original. Ao descer de 812€ para 334€, o aparelho oferece uma tecnologia de mapeamento acrobat avançada que aspira e esfrega cada canto com total autonomia, permitindo-lhe aproveitar o tempo livre para relaxar.

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Potência máxima e lavagem inteligente contra a sujidade

O grande destaque deste modelo é a capacidade de combinar uma força de sucção ultra-potente com um sistema de mopa ativa que esfrega o chão de forma eficaz, ideal para quem tem animais de estimação ou alergias. Através da aplicação, pode controlar eletronicamente o fluxo de água, garantindo que o chão flutuante não fica demasiado húmido. Além disso, a sua escova central foi desenhada para evitar que os cabelos e pelos fiquem emaranhados, reduzindo a necessidade de manutenção constante.

Graças à tecnologia de mapeamento a laser, o robot cria um mapa detalhado da casa na primeira passagem, evitando choques contra móveis e detetando tapetes automaticamente para aumentar a potência de aspiração e levantar a mopa, evitando molhá-los. Nas avaliações da Amazon, os compradores destacam precisamente esta eficácia: "Tenho dois cães em casa e a quantidade de pelo que ele consegue aspirar diariamente é impressionante. O chão fica impecável e a mopa tira as manchas superficiais".

Autonomia de longa duração e controlo total na app

Para lá do desempenho de limpeza, a conveniência tecnológica e a bateria são os pontos que fecham a experiência com chave de ouro. O robot tem autonomia para funcionar até 150 minutos seguidos, o que é mais do que suficiente para limpar uma casa inteira de tamanho médio ou grande com uma única carga. Se a bateria começar a faltar a meio do ciclo, não há problema: ele regressa sozinho à base para recarregar e retoma a limpeza exatamente onde a interrompeu.

Através da aplicação para o telemóvel, o controlo é total e intuitivo. É possível programar horários fixos de limpeza, criar divisões personalizadas, definir barreiras virtuais (zonas proibidas) para onde o robot não deve ir — como a área das taças da comida dos animais ou brinquedos das crianças — ou escolher zonas específicas que exigem uma passagem mais profunda. Como resume outro utilizador satisfeito: "Deixo o robot a funcionar quando saio para o trabalho e, além de ser muito silencioso, a bateria aguenta perfeitamente a casa toda. Controlar tudo pela app é super prático".

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