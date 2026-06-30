De 599€ para 172€: O achado da Amazon que aspira e lava o chão por si (e esvazia-se sozinho)

  • Dois às 10

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Quem já o testou não poupa elogios, classificando-o como uma solução "simples e eficaz", ideal até para quem tem animais de estimação e lida diariamente com pelos pelo chão.

Manter a casa impecável sem perder fins de semana agarrado à vassoura e à mopa já não exige um investimento avultado. Uma das maiores oportunidades do momento na Amazon traz um aspirador robot "dois em um" com um corte radical de 71% no preço, passando de 599€ para uns impressionantes 172€.

Quem já o testou não poupa elogios, classificando-o como uma solução "simples e eficaz", ideal até para quem tem animais de estimação e lida diariamente com pelos pelo chão.

Compre na Amazon a 172,80€ 

O que torna este robot um aliado indispensável na rotina?

  • Poder de sucção massivo (6000 Pa): Com três níveis de intensidade ajustáveis, adapta-se facilmente desde os pisos de madeira mais delicados (poupando bateria) até às limpezas mais profundas, combinando a aspiração e a lavagem húmida numa só passagem.

  • Esqueça o depósito por dois meses e meio: Ao contrário dos modelos mais antigos, este robot esvazia o lixo de forma automática para uma bolsa selada de 2 litros na base. Resultado? Só precisa de se preocupar em trocar o saco a cada 75 dias, sem poeiras no ar.
  • Navegação inteligente e ultra-precisa: Equipado com laser e sensores de 190°, o aparelho mapeia a casa ao detalhe e desvia-se de móveis, vasos ou obstáculos. O seu perfil ultrafino garante que a sujidade debaixo do sofá ou da cama deixa de ser um problema.
  • Autonomia para toda a casa: São 150 minutos de bateria contínua, permitindo cobrir todas as divisões e ainda reforçar a limpeza nas zonas críticas antes de regressar sozinho à base de carregamento.
  • Cuidado especial com tapetes: O sistema inteligente deteta automaticamente superfícies têxteis, ajustando a potência e interrompendo a lavagem para evitar molhar os tapetes, ao mesmo tempo que aspira os pelos encravados sem que estes fiquem presos nas escovas.
Emoções sem limites?
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Para quem procura automatizar a limpeza doméstica com tecnologia de topo sem estoirar o orçamento, esta promoção de 172€ na Amazon é, sem dúvida, uma das melhores oportunidades do ano.

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