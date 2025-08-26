O aspirador robot mais vendido da Amazon é da Xiaomi e muito mais barato do que imagina

Xiaomi Robot
Xiaomi Robot

Este é o aspirador robot mais vendido da Amazon. Nós temos um e aprovamos!

Este artigo pode conter links afiliados*

Num quotidiano em que o tempo parece sempre escasso, qualquer ajuda extra nas tarefas domésticas é bem-vinda. E é precisamente aqui que entra o Xiaomi Robot Vacuum S20, que se tornou no aspirador robot mais vendido da Amazon. Nós temos um e aprovamos! Para a limpeza diária mais superficial é incrível e é raro termos de pegar na vassoura. Quem tem animais, agradece a ajuda extra com os pelos. 

Com uma potência de sucção impressionante de 5000 Pa, este equipamento não se limita a aspirar — também lava o chão, graças ao reservatório de água integrado. O percurso em ziguezague garante que nada fica esquecido, enquanto a função de lavagem em “Y” imita o movimento manual de esfregar, ideal para manchas mais teimosas. É quase como se a limpeza fosse feita por alguém que conhece cada canto da sua casa.

A tecnologia também marca a diferença. O sistema de navegação a laser LDS permite ao aspirador mapear cada divisão com precisão, evitando áreas repetidas ou por limpar. Tudo pode ser controlado através da aplicação Mi Home, onde é possível acompanhar rotas, definir zonas específicas ou simplesmente deixar que o robot decida o caminho mais eficiente.

Mais do que um simples gadget, o Xiaomi Robot Vacuum S20 é um exemplo de como a inovação pode simplificar a vida. E agora está em promoção a pouco mais de 100 euros.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

