O aspirador robot que promete limpar sem prender um único pelo de animal está a menos de 90€

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Chegar a casa e encontrar o chão coberto de pelo é um dos problemas mais comuns para quem tem cães ou gatos. Este aspirador robot da Lefant promete resolver isso, sem escovas onde o pelo fique preso, por menos de 90€.

Quem tem animais de estimação sabe que a limpeza do chão nunca acaba: o pelo acumula-se debaixo dos móveis, nos cantos, e volta a aparecer poucas horas depois de aspirado. É esse ciclo constante que o Lefant M210P tenta quebrar, ao dispensar por completo a escova rotativa que costuma prender cabelos e pelos nos aspiradores tradicionais. Em vez disso, aposta num bocal de sucção único, capaz de recolher tudo sem risco de emaranhamento. Está atualmente com 31% de desconto, a 89,86€, um valor abaixo do mínimo registado nos últimos 30 dias.

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Desenhado para animais, mas eficaz em qualquer superfície

O tamanho compacto, com apenas 28 cm de diâmetro e 7,8 cm de espessura, permite que este aspirador robot chegue facilmente a zonas onde os animais costumam deixar mais pelo: debaixo de sofás, camas e móveis baixos. A sucção ajusta-se automaticamente conforme o tipo de piso, aumentando até 2200 Pa quando deteta um tapete, o que garante uma limpeza mais eficaz mesmo em superfícies mais difíceis.

Seis modos de limpeza para cada necessidade

Ao contrário de muitos modelos que se limitam a um único modo de funcionamento, este aparelho oferece seis opções diferentes: automático, ordenado, pontual, de borda, programado e controlo direcional. Isto permite escolher a abordagem certa consoante a divisão ou a rapidez com que se acumula sujidade em casa. Sensores infravermelhos ajudam ainda a evitar colisões e a detetar escadas, prevenindo quedas.

Duas horas de autonomia e controlo à distância

Com até 120 minutos de bateria, o robot consegue percorrer casas maiores sem precisar de recarregar a meio da limpeza, regressando sozinho à base quando termina ou quando a energia começa a escassear. O caixote de pó, com 500 ml, e o filtro HEPA incluído reduzem a frequência de manutenção, um detalhe particularmente útil para quem sofre de alergias associadas a pelos de animais. Todo o processo pode ainda ser gerido à distância, através de aplicação móvel ou comandos de voz via Alexa.

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